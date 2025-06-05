وأفاد المكتب الحكومي في بيان، اليوم الخميس، بأنه "ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 225 منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد 4 من الزملاء الصحفيين".

وأوضح أن "الشهداء الأربعة الجدد هم: المراسل المحرر سليمان حجاج، والمصور إسماعيل بدح، اللذان يعملان في قناة فلسطين اليوم الفضائية"، إضافةً إلى سمير الرفاعي، المحرر بوكالة "شمس نيوز" الإخبارية، ويوسف النخالة الذي يعمل صحفياً بوكالة "الوطنية" للإعلام، الذي توفي اليوم متأثراً بإصابة تعرَّض لها في 31 مايو/أيار، وفق البيان.

وأدان البيان "بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج"، ودعا "الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم، إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة".

وحمّل المكتب الإعلامي "الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النكراء الوحشية".

وطالب "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم، بإدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة، وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة"، كما طالبهم بـ"ممارسة الضغط بشكل جدّي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم".

وفي وقت سابق، اليوم الخميس، استُشهد 3 صحفيين وأُصيب آخرون في غارة شنتها مسيّرة إسرائيلية على ساحة "المستشفى المعمداني" بمدينة غزة، وفق ما أفاد مصدر طبي، مفضّلاً عدم نشر اسمه، فيما ذكر مصدر طبي آخر أن حصيلة شهداء الصحفيين، الخميس، ارتفعت إلى 4 إثر وفاة صحفي متأثراً بإصابةٍ في قصف سابق.

وبدعمٍ أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 180 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلاً عن مئات آلاف النازحين.