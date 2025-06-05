وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الحجاج تحركوا إلى عرفات منذ ساعات الصباح الأولى، في مشهد يغمره الإيمان والدعاء، وسط استعدادات مكثفة من مختلف القطاعات الأمنية التي رافقت قوافل الحجيج، ونظّمت تحركاتهم على طرق المركبات ومسارات المشاة، ضمن خطط تصعيد وتفويج دقيقة تضمن سلامتهم وراحتهم.

وأضافت "واس" أن انتقال جموع الحجيج من مشعر منى إلى عرفات جرى بسلاسة وانسيابية، بفضل التنسيق بين الجهات المعنية والخطط المرورية المحكمة.

وفي صعيد عرفات، يؤدي الحجاج صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة، اقتداءً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومع غروب شمس هذا اليوم، تبدأ جموع الحجيج النفرة إلى مزدلفة، حيث يصلّون المغرب والعشاء ويبيتون حتى فجر العاشر من ذي الحجة، تأسياً بسنة المصطفى.

وانطلق موسم الحج لهذا العام الأربعاء بيوم التروية من مشعر منى، بينما يشهد اليوم الوقوف بعرفات والمبيت بمزدلفة، ليتجه الحجاج يوم الجمعة إلى منى لاستكمال بقية المناسك من رمي الجمرات، ونحر الهدي، وطواف الإفاضة في مكة المكرمة.

وتستمر مناسك الحج حتى يوم الاثنين، إذ يؤدي الحجاج رمي الجمرات في أيام التشريق، ويختتمون مناسكهم بطواف الوداع.

وكان المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة، غسان النويمي، قد أعلن الأربعاء أن عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة تجاوز مليوناً و500 ألف حاج. ومن المقرر أن تُعلن لاحقاً أعداد حجاج الداخل، الذين تضاف إحصاءاتهم إلى الحصيلة النهائية.

يُذكر أن عدد الحجاج في موسم العام الماضي بلغ مليوناً و833 ألفاً و164 حاجاً، من بينهم 221 ألفاً و854 حاجاً من داخل السعودية، بحسب ما أفاد به وزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة.