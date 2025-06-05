وقال تقرير للوكالة إن كيم تَعهَّد بدعم غير مشروط لموقف روسيا بشأن أوكرانيا والقضايا الدولية الأخرى.

وأضاف: "كيم جونغ أون أكّد أن حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ستدعم، في المستقبل أيضاً، موقف روسيا وسياساتها الخارجية دون قيد أو شرط".

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن كوريا الشمالية ستلتزم على نحو يتحلى بالمسؤولية بنود المعاهدة المبرمة بين البلدين.

كما ناقش الطرفان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة والتعاون المتبادَل في مختلف المجالات.

وأُبرمَت المعاهدة خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبيونغيانغ العام الماضي في قمة له مع كيم، وتتضمن المعاهدة اتفاقية دفاع مشترك لتقديم مساعدة عسكرية فورية في حال تَعرُّض أي منهما لعدوان مسلَّح.