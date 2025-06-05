وقالت الشرطة في بيان، إن الظروف الجوية دفعت طائرة تابعة لشركة "رايان إير" متجهة من برلين إلى ميلانو، على متنها 179 راكباً و6 من أفراد الطاقم، إلى الهبوط اضطرارياً في مطار ميمينغن مساء أمس الأربعاء.

وأشارت إلى أن 9 ركاب تتراوح سنّهم بين عامين و59 عاماً أصيبوا في الاضطرابات الجوية رغم هبوط الطائرة بأمان.

وأضاف البيان أن امرأة أصيبت بجروح في الرأس وأصيب رضيعها البالغ من العمر عامين بكدمات، وشكَت امرأة أخرى تبلغ من العمر 59 عاماً آلاماً في الظهر، وأن الثلاثة يتلقون العلاج في المستشفى، فيما جرى التعامل مع بقية الإصابات في الموقع.

وتنظّم شركة الطيران حافلات لمواصلة الانتقال إلى الوجهة، بعدما رفضت هيئة الطيران في جنوب بافاريا السماح لها بمواصلة الرحلة.