جاء ذلك في منشور لأوميروف على "تليغرام" عقب محادثة أجراها مع نظيره الدنماركي ترويلز لوند بولسن.

وأشار أوميروف إلى أن الشريحة الأولى البالغة 428 مليون يورو ستأتي من الدنمارك والسويد وكندا والنرويج وأيسلندا.

وأضاف: "ستُخصص الأموال قريباً لإنتاج الأسلحة الأوكرانية: المدفعية والطائرات المسيرة الهجومية، والصواريخ والأسلحة المضادة للدبابات المصنعة في أوكرانيا من أجل جنودنا".

وأمس الأربعاء، قال وزير الدفاع الأوكراني عقب اجتماع لمجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا "راماشتاين"، في بروكسل، إن الحكومة الأوكرانية تعتمد على زيادة الإنتاج بالتعاون مع شركائها الأوروبيين في الحصول على إمدادات الأسلحة والذخيرة.

وأضاف: "سنصنع مسيرات وصواريخ وذخيرة وأسلحة أخرى معاً. لقد غيرت المسيرات الأوكرانية المجريات في ساحة المعركة. والآن سنغير كيفية استعداد دول راماشتاين للتهديدات المستقبلية"، على حد تعبيره.

وتعهد وزراء الدفاع في مجموعة الاتصال بمواصلة دعم أوكرانيا، في حربها ضد روسيا.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشنّ روسيا هجوماً عسكريّاً على جارتها أوكرانيا، تشترط لإنهائه تَخلّي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.