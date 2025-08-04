Një stuhi e fuqishme verore ka përfshirë gjithë Kosovën, duke sjellë reshje të dendura shiu, breshër dhe bubullimë që çuan në rrugë të përmbytura dhe infrastrukturë të dëmtuar.
Stuhia filloi të ndikojë në zonë në orët e para të pasdites dhe vazhdoi deri në orët e mbrëmjes, duke lënë pas rrugë të përmbytura, pemë të rrëzuara dhe prona të dëmtuara.
Përveç reshjeve të dendura të shiut, erërat e forta dhe breshëri dëmtuan të mbjellat në zonat rurale, veçanërisht në pjesë të Drenasit dhe Gjilanit, duke shkaktuar shqetësime për humbjet bujqësore.
Video me pamjet që qarkullojnë në mediat sociale tregojnë skena dramatike të stuhisë së fuqishme që goditi vendin, me pamje nga qytete të ndryshme anembanë vendit, me makinë të bllokuara në rrugë dhe breshër që godet mbi to.
Sipas pamjeve të shpërndara nga qytetarët lokalë, shiu i shoqëruar nga breshëri ka vështirësuar qarkullimin në zonën e Brezovicës, ku si pasojë e përmbytjeve të menjëhershme është ndërprerë rruga kryesore që të çon drejt këtij destinacioni turistik malor të vendit.
Derisa faza më intensive e stuhisë kaloi deri në mbrëmje sot, meteorologët kanë paralajmëruar për paqëndrueshmëri të vazhdueshme deri nesër.