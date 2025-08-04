RAJONI
Prishtinë: nis Kampionati Evropian i Hendbollit për vajza deri në moshën 17-vjeçare
Në Grupin A janë Kosova, Finlanda, Letonia dhe Bullgaria, ndërsa Grupi B përbëhet nga Italia, Izraeli, Ukraina dhe Britania e Madhe.
4 Gusht 2025

Në Pallatin e Rinisë dhe Sporteve në Prishtinë është hapur Kampionati Evropian i Hendbollit për vajza deri në moshën 17-vjeçare.

Rreth 200 pjesëmarrës nga gjithsej tetë kombëtare do të jenë pjesë e garës që kërkojnë suksesin në Prishtinë.

Gara do të zhvillohet nga 4 deri më 10 gusht.

Dy grupe, përkatësisht Grupi A dhe Grupi B, kanë në përbërje nga katër ekipe secila.

Në Grupin A janë Kosova, Finlanda, Letonia dhe Bullgaria, ndërsa Grupi B përbëhet nga Italia, Izraeli, Ukraina dhe Britania e Madhe.

Ndeshjet e fazës grupore zhvillohen prej të hënës deri të enjten. Dy kombëtaret e para nga secili grup kualifikohen në gjysmëfinale.

Gjysmëfinalet do të zhvillohen të shtunën, më 9 gusht, ndërsa finalja një ditë më pas, pra të dielën më 10 gusht.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
