LUFTA NË GAZA
Rreth 260 gazetarë dënojnë kufizimet izraelite që “heshtin vëzhgimin e pavarur”
Gazetarët paralajmëruan se nëse vazhdon bllokada ndaj shtypit, mund të mbyllet qasja në të vërtetën në kohë lufte, duke nënvizuar se “heshtja tashmë po zë rrënjë”.
4 Gusht 2025

Pothuajse 260 gazetarë dhe organizata mediatike dënuan kufizimet e vendosura nga Izraeli ndaj shtypit që "heshtin vëzhgimin e pavarur", duke nënshkruar peticionin "Liria për të Raportuar" të hënën.

“Pothuajse 200 gazetarë, kryesisht palestinezë, janë vrarë gjatë raportimit nga Gaza. Ndërkohë, gazetarët e huaj mbeten të ndaluar të hyjnë në territor, të bllokuar nga kufizimet e vendosura nga Izraeli që heshtin vëzhgimin e pavarur,” shkruan gazetarët në një letër të hapur.

Ata theksuan se kufizimet izraelite përbëjnë si “bllokadë humanitare” ashtu edhe “bllokadë informacioni”, ndërsa ajo që po ndodh në Gaza tregon një “erozion të lirisë së shtypit si një shtyllë e demokracisë”.

“Të mbrosh qasjen e shtypit në Gaza do të thotë të mbrosh idealin demokratik që e vërteta nuk është pronë e të fuqishmëve. Nëse dështojmë të veprojmë, sinjalizojmë se e vërteta mund të menaxhohet, se faktet mund të mbahen fshehur kur janë të papërshtatshme,” thuhet në letër.

Gazetarët paralajmëruan se nëse vazhdon bllokada ndaj shtypit, mund të mbyllet qasja në të vërtetën në kohë lufte, duke nënvizuar se “heshtja tashmë po zë rrënjë”.

“Autoritarizmi lulëzon kur bota shmang shikimin, dhe sa më gjatë që Gaza mbetet e mbyllur, aq më shumë bllokadat globale të shtypit bëhen normë,” theksuan ata, duke vënë në dukje se liria e shtypit “nuk është sipas dëshirës”.

“Kjo nuk është aktivizëm; është gazetari dhe është urgjente. Zgjedhja para nesh është e thjeshtë: të mbrojmë të drejtën për të raportuar, ose të lejojmë erozionin e saj, një kufi i mbyllur në një kohë,” vijon letra.

Nënshkruesit përfshijnë gazetarë nga vende të ndryshme të botës si ShBA, Mbretëria e Bashkuar, Franca, Brazili, Belgjika, Norvegjia, Spanja, Afrika e Jugut, Portugalia dhe Türkiye.

“Liria për të Raportuar” është një nismë e koordinuar nga Norvegjia nga gazetarë të vijës së parë në kontinente të ndryshme nga mediat kryesore ndërkombëtare.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
