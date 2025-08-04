LUFTA NË GAZA
1 minuta leximi
Kryeministri izraelit vendos “të pushtojë plotësisht” Gazën
“Fati është vendosur... po shkojmë për një pushtim të plotë të Rripit të Gazës”, citohet të ketë thënë një zyrtar i lartë pranë kryeministrit Netanyahu.
Kryeministri izraelit vendos “të pushtojë plotësisht” Gazën
Kryeministri izraelit vendos “të pushtojë plotësisht” Gazën / AA
4 Gusht 2025

Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, ka vendosur “të pushtojë plotësisht” Rripin e Gazës dhe të zgjerojë operacionet ushtarake në enklavën palestineze.

“Fati është vendosur... po shkojmë për një pushtim të plotë të Rripit të Gazës”, citohet të ketë thënë një zyrtar i lartë pranë kryeministrit Netanyahi nga gazeta Yedioth Ahronoth.

“Do të ketë operacione edhe në zonat ku mbahen pengje. Nëse shefi i shtabit të IDF-së (ushtria izraelite) nuk pajtohet, ai duhet të japë dorëheqjen”, tha zyrtari.

recommended

Transmetuesi izraelit Channel 12 tha se vendimi sinjalizon një ndryshim të madh në strategjinë e Izraelit për Gazën, me operacione që tani priten në zona me popullsi të dendur, duke përfshirë kampet qendrore të refugjatëve.

Duke cituar ministrat që folën së fundmi me kryeministrin izraelit, transmetuesi publik KAN tha se Netanyahu vendosi të zgjerojë operacionet ushtarake në Gaza pavarësisht kundërshtimit nga struktura e sigurisë.

Yedioth Ahronoth pretendoi se presidenti i ShBA-së, Donald Trump, i ka dhënë Netanyahut një “dritë jeshile” për të vazhduar me sulmin e zgjeruar.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Trump kushtëzon 1,9 miliard dollarë fonde për fatkeqësitë me refuzimin e bojkotit të Izraelit
Flotilje e re civile drejt Gazës në gusht për të thyer rrethimin izraelit
Prishtinë: nis Kampionati Evropian i Hendbollit për vajza deri në moshën 17-vjeçare
Kryeministri izraelit vendos “të pushtojë plotësisht” Gazën
Ofendimet ndaj shqiptarëve në RMV: Prokuroria nis hetimet, reagojnë Tirana dhe Prishtina
Shaip Kamberi padit Ana Brnabiqin për nxitje të urrejtjes etnike dhe fetare
Kosova përfshihet nga një stuhi e fuqishme, rrugë të përmbytura dhe breshër i dendur godasin vendin
Presidenti turk përgëzon kryeministrin britanik për deklaratat mbi njohjen e Palestinës
Zvicra ofron “marrëveshje më tërheqëse” për ShBA-në pas rritjes së tarifave doganore
Rreth 260 gazetarë dënojnë kufizimet izraelite që “heshtin vëzhgimin e pavarur”
Kosovë, një tjetër zbulim arkeologjik në qytetin antik Ulpianë
Forcat shqiptare rinisin luftën me zjarret, 7 vatra aktive
Sulmi ndaj KFOR-it: 4 vjet e 11 muaj burgim për Millosh Antoviqin
Zëvendëspresidenti turk pranon ministrin e Brendshëm sirian në Ankara
Anëtarë të Baletit dhe Operas Mbretërore bojkotojnë Izraelin
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us