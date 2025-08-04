TÜRKİYE
Presidenti turk përgëzon kryeministrin britanik për deklaratat mbi njohjen e Palestinës
Presidenti turk theksoi rëndësinë e ndërmarrjes së hapave për të detyruar Izraelin të ndjekë një armëpushim dhe një zgjidhje me dy shtete.
4 Gusht 2025

Presidenti turk, Recep Tayyip Erdoğan, ka përgëzuar kryeministrin britanik, Keir Starmer, për deklaratat e tij mbi njohjen e shtetit të Palestinës.

Në një bisedë telefonike, sipas Drejtorisë Turke të Komunikimit, Erdoğan dhe Starmer diskutuan marrëdhëniet midis Türkiyes dhe Mbretërisë së Bashkuar, si dhe çështjet rajonale dhe globale.

Erdoğan tha se situata humanitare në Gaza ka arritur në një pikë kritike dhe se është detyrë e njerëzimit të shkojë përtej thjesht shprehjes së shqetësimit për ngjarjet.

Presidenti turk theksoi rëndësinë e ndërmarrjes së hapave për të detyruar Izraelin të ndjekë një armëpushim dhe një zgjidhje me dy shtete.

“Türkiye vazhdimisht dërgon ndihma humanitare në Gaza, mbështet përpjekjet e ndërmjetësve për të arritur një armëpushim në rajon dhe mbështet negociatat e armëpushimit”, shtoi ai.

