Zëvendëspresidenti i Türkiyes, Cevdet Yilmaz, priti të hënën ministrin e Brendshëm të Sirisë, Anas Hattab, në Kompleksin Presidencial në Ankara.
“Fuqizimi i sigurisë në Siri është gjithashtu me rëndësi jetike për konsolidimin e paqes së brendshme, zhvillimin ekonomik dhe mirëqenien sociale,” tha Yilmaz në një deklaratë në X.
Ai tha se Türkiye do të vazhdojë të mbështesë stabilitetin e Sirisë, zhvillimin e kapaciteteve të saj institucionale dhe një qeverisje gjithëpërfshirëse për të gjitha segmentet.
“Dëshira jonë është krijimi i një mjedisi ku vëllezërit dhe motrat tona siriane të gëzojnë në mënyrë të barabartë të drejtat dhe liritë themelore nën një administratë gjithëpërfshirëse dhe legjitime,” tha Yilmaz.
Ai riafirmoi se Ankara do të vazhdojë të mbështesë fuqimisht stabilitetin, integritetin territorial dhe sovranitetin e Sirisë.
Në takim ishte i pranishëm edhe ministri i Brendshëm i Türkiyes, Ali Yerlikaya.
“Diskutuam për mundësitë e bashkëpunimit ndërmjet ministrive tona, veçanërisht në fushën e sigurisë,” shkroi Yerlikaya në X.
Ai tha se takimi trajtoi ofrimin e mbështetjes së nevojshme për Ministrinë e Brendshme të Sirisë dhe njësitë e saj të sigurisë, ndarjen e përvojave dhe zbatimin e një programi intensiv trajnimi.
Yerlikaya tha se në takim u diskutua gjithashtu bashkëpunimi për kthimin e sirianëve nën mbrojtje të përkohshme në Türkiye drejt atdheut të tyre.
“E falënderoj homologun tim (Hattab) dhe delegacionin e tij të nderuar për vizitën,” shtoi ai.