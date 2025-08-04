Qeveria zvicerane ka deklaruar se është e gatshme të paraqesë një “ofertë më tërheqëse” në negociatat me ShBA-në mbi tarifat doganore, pa planifikuar masa kundërpërgjigjeje.
Sipas një deklarate zyrtare të qeverisë, Këshilli Federal vendosi të vazhdojë negociatat pas njoftimit të ShBA-së për një tarifë të re të rritur prej 39 për qind ndaj importeve nga Zvicra.
Në deklaratë theksohet se Zvicra mbetet e përkushtuar për të siguruar trajtim të drejtë në krahasim me konkurrentët kryesor, në mënyrë që të ruajë kushte të favorshme për ekonominë e saj.
“Këshilli Federal është i vendosur të vazhdojë diskutimet me ShBA-në përtej propozimit aktual të deklaratës së përbashkët dhe nëse është e nevojshme përtej afatit të 7 gushtit”, thuhet në deklaratë.
Duke theksuar se përmes kontakteve me komunitetin e biznesit janë zhvilluar qasje të reja për diskutimet me ShBA-në, qeveria bëri të ditur se do të vijojë negociatat me synimin për të arritur një marrëveshje tregtare.
“Zvicra hyn në këtë fazë të re e gatshme për të paraqitur një ofertë më tërheqëse, duke marrë parasysh shqetësimet e ShBA-së dhe duke synuar lehtësimin e situatës aktuale të tarifave”, u shtua më tej.
Tregtia dypalëshe ndërmjet dy vendeve është katërfishuar gjatë 20 viteve të fundit dhe aktualisht Zvicra është investitori i gjashti më i madh i huaj në ShBA.
“Këshilli Federal dëshiron të ruajë dhe të ndërtojë mbi këto marrëdhënie dinamike”, thuhet në deklaratë.
Tarifat e reja, të shpallura nga Washingtoni më 31 korrik, nënkuptojnë se afër 60 për qind e eksporteve zvicerane në ShBA do t’i nënshtrohen një tarife shtesë prej 39 për qind duke filluar nga 7 gushti.
Kjo e vendos Zvicrën në një “disavantazh të ndjeshëm” në krahasim me partnerët e tjerë tregtarë me profile të ngjashme ekonomikë, si BE-ja me 15 për qind, Mbretëria e Bashkuar me 10 për qind dhe Japonia me 15 për qind.