Trump kushtëzon 1,9 miliard dollarë fonde për fatkeqësitë me refuzimin e bojkotit të Izraelit
FEMA tha se aplikantët duhet të respektojnë kushtet dhe termat e brendshme, të cilat përfshijnë klauzola që kërkojnë që entitetet që kërkojnë fonde të mos mbështesin përpjekje për të bojkotuar Izraelin
4 Gusht 2025

Administrata e presidentit amerikan, Donald Trump, ka kërcënuar se do të ndalojë afër 1.9 miliardë dollarë fonde për përgatitje ndaj fatkeqësive për shtetet dhe qytetet që mbështesin bojkotet ndaj Izraelit ose kompanive izraelite.

Në njoftimet për grantet e publikuara, Agjencia Federale për Menaxhimin e Emergjencave (FEMA) tha se aplikantët duhet të respektojnë kushtet dhe kërkesat e brendshme, të cilat përfshijnë klauzola që kërkojnë që entitetet që kërkojnë fonde të mos mbështesin përpjekje për të bojkotuar Izraelin.

Aplikantët nuk duhet të mbështesin ndërprerjen e “marrëdhënieve tregtare apo ndryshe kufizimin e marrëdhënieve tregtare specifikisht me kompani izraelite ose me kompani që bëjnë biznes në ose me Izraelin apo që janë të autorizuara, të licencuara ose të organizuara sipas ligjeve të Izraelit për të bërë biznes”, thuhet në kushtet për vitin fiskal 2025, të publikuara në muajin prill.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
