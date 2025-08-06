18 orë më parë
Mjeti ajror sulmues pa pilot (droni) Bayraktar AKINCI goditi me saktësi objektivin e tij në testimin e kryer me municionin LGK-82.
Goditja me saktësi e objektivit në testimin e kryer me municionin LGK-82 nga droni turk Bayraktar AKINCI u njoftua përmes një njoftimi nga Selçuk Bayraktar, presidenti i Bordit drejtues të kompanisë Baykar.
LGK-82 është Kit Udhëzues me Lazer i zhvilluar nga gjiganti turk i mbrojtjes ASELSAN dhe ofron saktësi më të lartë kundër objektivave të fiksuar dhe lëvizës si dhe një gamë më të gjerë qitjeje.