Mjeti ajror sulmues pa pilot (droni) Bayraktar AKINCI goditi me saktësi objektivin e tij në testimin e kryer me municionin LGK-82.
Mjeti ajror sulmues pa pilot (droni) Bayraktar AKINCI goditi me saktësi objektivin e tij në testimin e kryer me municionin LGK-82.

Goditja me saktësi e objektivit në testimin e kryer me municionin LGK-82 nga droni turk Bayraktar AKINCI u njoftua përmes një njoftimi nga Selçuk Bayraktar, presidenti i Bordit drejtues të kompanisë Baykar.

LGK-82 është Kit Udhëzues me Lazer i zhvilluar nga gjiganti turk i mbrojtjes ASELSAN dhe ofron saktësi më të lartë kundër objektivave të fiksuar dhe lëvizës si dhe një gamë më të gjerë qitjeje.


