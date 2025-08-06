RAJONI
Presidentja Osmani priti në takim Përfaqësuesin e Posaçëm të BE-së, Peter Sorensen / AA
18 orë më parë

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka pritur sot në takim Përfaqësuesin e Posaçëm të Bashkimit Evropian (BE) për Dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen.

Siç njofton Zyra e Presidentes, në takim, Osmani theksoi nevojën e avancimit të procesit të integrimit evropian të Kosovës, si dhe theksoi rëndësinë e largimit të masave të padrejta të BE-së, të cilat po prekin më së shumti qytetarët e Republikës së Kosovës.

Në kuadër të diskutimit, u trajtua edhe procesi i konstituimit të Kuvendit dhe institucioneve të tjera, si dhe rëndësia që këto institucione të funksionojnë në mënyrë demokratike për të avancuar objektivat e përbashkëta.

Presidentja trajtoi edhe çështjen e arrestimeve arbitrare të qytetarëve të Kosovës nga ana e Serbisë duke kërkuar angazhim të bashkësisë ndërkombëtare në mënyrë që Serbia t'i ndalë këto veprime të paligjshme ndaj qytetarëve të Kosovës.

Gjithashtu, presidentja kosovare nënvizoi rëndësinë e integrimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare, me theks të veçantë në Këshillin e Evropës, si dhe në organizata të tjera të rëndësishme.

Lidhur me Dialogun Kosovë-Serbi, presidentja Osmani theksoi rëndësinë e një procesi të drejtë e të paanshëm, duke përcaktuar objektiva të qarta, gjë që do të kontribuonte po ashtu në avancimin e paqes, stabilitetit dhe perspektivës evropiane të rajonit në tërësi.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
