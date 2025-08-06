Grupi libanez Hezbollah të mërkurën dënoi vendimin e qeverisë për çarmatosjen e grupeve jo-shtetërore, duke e quajtur atë një “mëkat të rëndë”.
“Qeveria e kryeministrit Nawaf Salam ka kryer një mëkat të rëndë duke miratuar një vendim që e privon Libanin nga armët e rezistencës kundër armikut izraelit,” thuhet në deklaratën e grupit.
Salam deklaroi të martën se qeveria e tij i ka dhënë ushtrisë autorizimin për të përgatitur një plan për bashkimin e të gjitha armëve nën kontrollin e shtetit deri në fund të këtij viti.
Hezbollahu vlerësoi se ky vendim “minon aftësinë e Libanit” për t’u përballur me sulmet aktuale izraelito-amerikane dhe i jep Izraelit mundësinë të realizojë planet e tij përmes operacioneve ushtarake.
“Për këtë arsye, këtë vendim do ta trajtojmë si të pavlefshëm,” deklaroi Hezbollah.