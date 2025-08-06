TÜRKİYE
1 minuta leximi
Erdoğan: Türkiye kryeson botën në zbulimet arkeologjike
Presidenti Erdoğan tha se Türkiye që nga viti 2002 ka siguruar kthimin e 13.291 artefakteve historike në atdheun e tyre.
Erdoğan: Türkiye kryeson botën në zbulimet arkeologjike
Erdoğan: Türkiye kryeson botën në zbulimet arkeologjike / AA
15 orë më parë

Presidenti i Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, ka deklaruar se vendi i tij kryeson botën në zbulimet arkeologjike, si në tokë ashtu edhe nën ujë.

Në fjalimin e tij në Simpoziumin Ndërkombëtar të Arkeologjisë, presidenti Erdoğan tha se Türkiye  që nga viti 2002 ka siguruar kthimin e 13.291 artefakteve historike në atdheun e tyre.

"Ekspertët tanë do të eksplorojnë fillimisht çdo pjesë të vendit tonë, pastaj çdo vend ku turku ka shkelur ndonjëherë, duke regjistruar me kujdes trashëgiminë tonë kulturore", tha Erdoğan.

Simpoziumi, i mbajtur në kompleksin presidencial, bashkon më shumë se 250 studiues, përfshirë 29 ekspertë ndërkombëtar.

recommended

Midis tyre, 33 akademikë, 17 prej të cilëve nga jashtë vendit, janë planifikuar të paraqesin kërkime.

Drejtorët e gërmimeve nga e gjithë Türkiye gjithashtu do të marrin pjesë në këtë ngjarje.

Në kuadër të simpoziumit u hap për publikun ekspozita "Epoka e artë e arkeologjisë", e cila paraqiti për herë të parë 485 objekte nga qytete të ndryshme të lashta.

Një nga pikat kryesore të ekspozitës është statuja prej bronzi e perandorit romak Marcus Aurelius, e cila u kthye në Türkiye pas 65 vjetësh.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Trump kushtëzon 1,9 miliard dollarë fonde për fatkeqësitë me refuzimin e bojkotit të Izraelit
Flotilje e re civile drejt Gazës në gusht për të thyer rrethimin izraelit
Prishtinë: nis Kampionati Evropian i Hendbollit për vajza deri në moshën 17-vjeçare
Kryeministri izraelit vendos “të pushtojë plotësisht” Gazën
Ofendimet ndaj shqiptarëve në RMV: Prokuroria nis hetimet, reagojnë Tirana dhe Prishtina
Shaip Kamberi padit Ana Brnabiqin për nxitje të urrejtjes etnike dhe fetare
Kosova përfshihet nga një stuhi e fuqishme, rrugë të përmbytura dhe breshër i dendur godasin vendin
Presidenti turk përgëzon kryeministrin britanik për deklaratat mbi njohjen e Palestinës
Zvicra ofron “marrëveshje më tërheqëse” për ShBA-në pas rritjes së tarifave doganore
Rreth 260 gazetarë dënojnë kufizimet izraelite që “heshtin vëzhgimin e pavarur”
Kosovë, një tjetër zbulim arkeologjik në qytetin antik Ulpianë
Forcat shqiptare rinisin luftën me zjarret, 7 vatra aktive
Sulmi ndaj KFOR-it: 4 vjet e 11 muaj burgim për Millosh Antoviqin
Zëvendëspresidenti turk pranon ministrin e Brendshëm sirian në Ankara
Anëtarë të Baletit dhe Operas Mbretërore bojkotojnë Izraelin
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us