Presidenti i Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, në një letër drejtuar familjeve të martirëve dhe veteranëve ka theksuar se nuk ka vend për pazare, negociata, lëshime apo përpjekje të fshehta në procesin e “Türkiyes pa terror”.
Presidenti Erdoğan tha se çdo pëllëmbë e tokës është e mbushur me gjakun e martirëve dhe veteranëve, duke theksuar se paqja, siguria dhe krenaria që Türkiye gëzon sot i detyrohen mbi të gjitha sakrificës së tyre dhe se mbrojtja e trashëgimisë së tyre është detyra kryesore e shtetit.
"Unë veçanërisht ju kërkoj dhe ju përgjërohem të siguroheni që nuk ka pasur vend për pazare, negociata, lëshime, iniciativa të fshehta dhe servile në asnjë pikë të këtij procesi dhe nuk do të ketë vend për të tilla në të ardhmen", shkroi Erdoğan.
"Asnjë hap nuk është ndërmarrë dhe as nuk do të merret që do të mundonte shpirtrat e çmuar të martirëve tanë ose do të lëndonte familjet e martirëve dhe veteranët tanë", shtoi ai.
Presidenti turk theksoi se sapo të arrihen qëllimet e një vendi dhe rajoni pa terror, do të hapet një kapitull i ri për vendin.
"Vëllazëria jonë mijëvjeçare do të arrijë një fazë të re dhe farat e mosmarrëveshjes së mbjella midis nesh do të çrrënjosen dhe do të hidhen tutje përgjithmonë", tha ai.
Letër për publikun e gjerë
Presidenti Erdoğan gjithashtu u dërgoi një letër të gjithë qytetarëve mbi qëllimet e Türkiyes pa terror. Ai tha se ata vazhdojnë të punojnë pa u lodhur për një Türkiye të fuqishme dhe të madhe, me vetëdijen se mbajnë përgjegjësinë e çdo qytetari mbi supet e tyre.
Ai tha se gjatë 23 viteve të fundit përmes investimeve dhe projekteve që janë bërë, reformave dhe rregulloreve që janë zbatuar, Türkiye është ngritur në një pozicion të respektuar si në rajonin e saj ashtu edhe në skenën globale.
Erdoğan theksoi se pavarësisht të gjithë pengesave të vendosura para tyre, ata kanë bashkuar forcat me kombin për të forcuar demokracinë, për të zgjeruar të drejtat dhe liritë, për të eliminuar strukturat nën mbikëqyrje, si dhe për të vendosur sovranitetin e vullnetit kombëtar në të gjitha institucionet shtetërore.
Presidenti turk tha se teksa po luftojnë pa kompromis të gjitha format e terrorizmit, po ndërmarrin të gjitha hapat e nevojshëm për të siguruar që 86 milionë qytetarë të jetojnë në paqe, qetësi dhe vëllazëri.
"Së bashku me kombin tonë, ne jemi të vendosur të thyejmë zinxhirin e përgjakshëm që e ka penguar vendin tonë të arrijë qëllimet e tij për gjysmë shekulli. Me vullnetin e Zotit, ne përfundimisht do të arrijmë qëllimin e një Türkiye pa terror dhe një rajoni pa terror", tha ai.
"Qëndroni të sigurt, ne e dimë saktësisht se çfarë po bëjmë dhe po veprojmë me inteligjencë strategjike, kujdes maksimal dhe ndjeshmëri. Çdo hap që hedhim është llogaritur me përpikëri", shtoi ai.
Siç theksoi presidenti turk, "nuk ka vend në përpjekjet tona për një Türkiye pa terror për asnjë proces dhënie-marrjeje, asnjë pazarllëk apo ndonjë hap që do të rrezikonte pavarësinë dhe të ardhmen tonë dhe nuk do të ketë kurrë".
"Ne kurrë nuk kemi lejuar dhe kurrë nuk do të lejojmë asnjë përpjekje që do të lëndonte shpirtrat fisnik të martirëve tanë, që do të mërziste veteranët tanë ose që do të trishtonte dhe turpëronte familjet e heronjve tanë të rënë", tha Erdoğan.