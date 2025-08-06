LUFTA NË GAZA
2 minuta leximi
Izrael: Gati 80 mijë ushtarë janë rehabilituar që nga fillimi i luftës në Gaza
Departamenti tha se ndan rreth 4.2 miliardë shekelë (1.2 miliardë dollarë) më shumë se gjysmën e buxhetit të tij vjetor për të ofruar shërbime mjekësore për ushtarët e plagosur.
Izrael: Gati 80 mijë ushtarë janë rehabilituar që nga fillimi i luftës në Gaza
Izrael: Gati 80 mijë ushtarë janë rehabilituar që nga fillimi i luftës në Gaza / AA
16 orë më parë

Departamenti i Rehabilitimit në Ministrinë e Mbrojtjes së Izraelit njoftoi të mërkurën se që nga shpërthimi i luftës në Rripin e Gazës në tetor 2023 ka pranuar 80 mijë ushtarë, përfshirë 26 mijë me sëmundje mendore.

Departamenti tha se ndan rreth 4.2 miliardë shekelë (1.2 miliardë dollarë) më shumë se gjysmën e buxhetit të tij vjetor për të ofruar shërbime mjekësore për ushtarët e plagosur.

Në një deklaratë të cituar nga gazeta Yedioth Ahronoth thuhet se 33 për qind e 26 mijë ushtarëve me probleme të shëndetit mendor vuajnë nga çrregullimi i stresit post-traumatik.

Numri i ushtarëve të plagosur, së bashku me një valë në rritje të vetëvrasjeve, përbën një “sfidë të madhe kombëtare”, paralajmëroi departamenti.

Deklarata erdhi pas protestave të ish-ushtarëve izraelitë jashtë selisë së departamentit të rehabilitimit në Petah Tikva, pranë Tel Avivit, të cilët kërkuan trajtim më të mirë dhe paralajmëruan për rritjen e rrezikut të vetëvrasjeve tek rezervistët.

recommended

Sipas transmetuesit publik izraelit KAN, 16 ushtarë kanë kryer vetëvrasje që nga fillimi i këtij viti.

Izraeli po përballet me zemërim në rritje për luftën shkatërruese në Gaza, ku që nga tetori 2023 janë vrarë mbi 61 mijë njerëz. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën dhe e ka çuar atë në prag të urisë.

Në nëntor të vitit të kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhër-arreste për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli gjithashtu përballet me një proces për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në këtë enklavë.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Trump kushtëzon 1,9 miliard dollarë fonde për fatkeqësitë me refuzimin e bojkotit të Izraelit
Flotilje e re civile drejt Gazës në gusht për të thyer rrethimin izraelit
Prishtinë: nis Kampionati Evropian i Hendbollit për vajza deri në moshën 17-vjeçare
Kryeministri izraelit vendos “të pushtojë plotësisht” Gazën
Ofendimet ndaj shqiptarëve në RMV: Prokuroria nis hetimet, reagojnë Tirana dhe Prishtina
Shaip Kamberi padit Ana Brnabiqin për nxitje të urrejtjes etnike dhe fetare
Kosova përfshihet nga një stuhi e fuqishme, rrugë të përmbytura dhe breshër i dendur godasin vendin
Presidenti turk përgëzon kryeministrin britanik për deklaratat mbi njohjen e Palestinës
Zvicra ofron “marrëveshje më tërheqëse” për ShBA-në pas rritjes së tarifave doganore
Rreth 260 gazetarë dënojnë kufizimet izraelite që “heshtin vëzhgimin e pavarur”
Kosovë, një tjetër zbulim arkeologjik në qytetin antik Ulpianë
Forcat shqiptare rinisin luftën me zjarret, 7 vatra aktive
Sulmi ndaj KFOR-it: 4 vjet e 11 muaj burgim për Millosh Antoviqin
Zëvendëspresidenti turk pranon ministrin e Brendshëm sirian në Ankara
Anëtarë të Baletit dhe Operas Mbretërore bojkotojnë Izraelin
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us