Izraeli i ndaloi të mërkurën sheikun Muhamed Husein, muftiut të madh të Jerusalemit dhe Palestinës, të hyjë në Xhaminë Al-Aksa në Jerusalemin Lindor të pushtuar për gjashtë muaj, pas një ndalimi të mëparshëm tetë-ditor, thanë autoritetet lokale.
Ky ndalim u dha pasi Husein mbajti predikimin e së premtes më 25 korrik, ku dënoi “politikën e urisë” të Izraelit ndaj palestinezëve në Rripin e Gazës. Ai u arrestua nga policia izraelite të njëjtën ditë.
Qeveria e Jerusalemit tha se muftiu u thirr nga autoritetet izraelite më 27 korrik dhe i vendosën një ndalim fillestar prej një jave.
Ushtaria izraelite ka vrarë më shumë se 61,000 njerëz, pothuajse gjysmën prej tyre gra dhe fëmijë, në një sulm vdekjeprurës në Gaza që nga tetori 2023.
Gjithashtu, ushtria dhe kolonët ilegalë kanë vrarë të paktën 1,006 palestinezë dhe kanë plagosur mbi 7,000 të tjerë në sulme në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar gjatë kësaj periudhe, sipas Ministrisë së Shëndetësisë.
Xhamia Al-Aksa është vendi i tretë më i shenjtë për myslimanët në botë. Hebrenjtë e quajnë këtë zonë “Mal i Tempullit”, duke thënë se aty kanë qenë dy tempuj hebrenj në kohët e lashta.
Izraeli pushtoi Jerusalemin Lindor gjatë Luftës Arabo-Izraelite të vitit 1967. Ai aneksoi qytetin e tërë në vitin 1980, një hap që nuk është njohur kurrë nga komuniteti ndërkombëtar.