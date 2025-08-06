BOTA
2 minuta leximi
Putin takon të dërguarin amerikan Witkoff disa ditë para afatit të armëpushimit
- Vizita zhvillohet dy ditë para përfundimit të afatit 10-ditor të vendosur nga presidenti Trump për Rusinë për të arritur një marrëveshje armëpushimi me Ukrainën, i caktuar për këtë të premte
Putin takon të dërguarin amerikan Witkoff disa ditë para afatit të armëpushimit
Putin takon të dërguarin amerikan Witkoff disa ditë para afatit të armëpushimit / AP
18 orë më parë

Presidenti rus, Vladimir Putin, ka pritur në takim në Moskë, Steve Witkoff-in, të dërguarin e posaçëm të presidentit amerikan Donald Trump, vetëm dy ditë para afatit të fundit që Moska të arrijë një armëpushim në Ukrainë ose të përballet me sanksione të reja.

Takimi midis Putinit dhe Witkoff-it u njoftua nga Kremlini në një deklaratë, por nuk u dhanë detaje të menjëhershme mbi bisedimet. Më vonë, Kremlini lëshoi një video të presidentit rus dhe të të dërguarit amerikan duke shtrënguar duart.

Witkoff mbërriti në Moskë sot më herët duke shënuar vizitën e tij të pestë në Rusi që nga fillimi i vitit, me dy vizitat e tij të fundit në muajin prill gjatë të cilave ai gjithashtu u takua me presidentin Putin.

Vizita zhvillohet dy ditë para përfundimit të afatit 10-ditor të vendosur nga presidenti Trump për Rusinë për të arritur një marrëveshje armëpushimi me Ukrainën, i caktuar për këtë të premte.

recommended

Në muajin qershor, Trump i dha Rusisë një afat prej 50 ditësh, pas së cilës ai kërcënoi se do të vendosë detyrime importi deri në 100 për qind për Rusinë dhe partnerët e saj tregtar nëse Moska dhe Kievi nuk arrijnë një marrëveshje.

Më 29 korrik, presidenti amerikan njoftoi se ka vendosur ta ulë këtë afat në 10 ditë për shkak të "zhgënjimit" të tij me homologun e tij rus.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Trump kushtëzon 1,9 miliard dollarë fonde për fatkeqësitë me refuzimin e bojkotit të Izraelit
Flotilje e re civile drejt Gazës në gusht për të thyer rrethimin izraelit
Prishtinë: nis Kampionati Evropian i Hendbollit për vajza deri në moshën 17-vjeçare
Kryeministri izraelit vendos “të pushtojë plotësisht” Gazën
Ofendimet ndaj shqiptarëve në RMV: Prokuroria nis hetimet, reagojnë Tirana dhe Prishtina
Shaip Kamberi padit Ana Brnabiqin për nxitje të urrejtjes etnike dhe fetare
Kosova përfshihet nga një stuhi e fuqishme, rrugë të përmbytura dhe breshër i dendur godasin vendin
Presidenti turk përgëzon kryeministrin britanik për deklaratat mbi njohjen e Palestinës
Zvicra ofron “marrëveshje më tërheqëse” për ShBA-në pas rritjes së tarifave doganore
Rreth 260 gazetarë dënojnë kufizimet izraelite që “heshtin vëzhgimin e pavarur”
Kosovë, një tjetër zbulim arkeologjik në qytetin antik Ulpianë
Forcat shqiptare rinisin luftën me zjarret, 7 vatra aktive
Sulmi ndaj KFOR-it: 4 vjet e 11 muaj burgim për Millosh Antoviqin
Zëvendëspresidenti turk pranon ministrin e Brendshëm sirian në Ankara
Anëtarë të Baletit dhe Operas Mbretërore bojkotojnë Izraelin
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us