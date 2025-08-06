RAJONI
Bosnjë e Hercegovinë, autoriteti zgjedhor njëzëri ia heq mandatin Millodad Dodikut
Vendimi u mor në seancën e sotme në përputhje me Ligjin Zgjedhor të Bosnjë e Hercegovinës, i cili përcakton procedurën për përcaktimin e përfundimit të mandatit të zyrtarëve të zgjedhur në raste të tilla.
20 orë më parë

Komisioni Qendror Zgjedhor i Bosnjë e Hercegovinës (CIK BeH) unanimisht miratoi vendimin për heqjen e mandatit të Millorad Dodikut nga posti i presidentit të Republikës Sërpska, pasi ai u dënua me një vit burg dhe një ndalim 6-vjeçar për të mbajtur poste politike.

Vendimi u mor në seancën e sotme në përputhje me Ligjin Zgjedhor të Bosnjë e Hercegovinës, i cili përcakton procedurën për përcaktimin e përfundimit të mandatit të zyrtarëve të zgjedhur në raste të tilla.

Mbrojtja e Dodokut ka të drejtë të ankohet në Departamentin e Apelimit të Gjykatës së Bosnjë e Hercegovinës, i cili shqyrton ankesat zgjedhore, ndërsa mandati i tij mbetet në fuqi deri në hyrjen në fuqi të vendimit të CIK-ut.

Pas skadimit të afatit të ankesës, vendimi do të bëhet ekzekutiv dhe CIK-u, në përputhje me ligjin, do të shpallë zgjedhje të parakohshme për presidentin e Republikës Sërpska brenda 90 ditëve.

Më 1 gusht, Këshilli i Apelimit i Gjykatës së Bosnjës e Hercegovinës konfirmoi vendimin e shkallës së parë ndaj Dodikut, presidentit të Republikës Sërpska, me të cilin ai u dënua me një vit burg dhe gjashtë vjet ndalim të ushtrimit të funksioneve politike për shkak të mosrespektimit të vendimeve të përfaqësuesit të lartë në BeH, Christian Schmidt.

