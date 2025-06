Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan përshëndeti arritjet e realizuar nga qeveria e tij gjatë dy dekadave të fundit dhe u zotua për përparim në fushat e politikës, ekonomisë, teknologjisë, ushtrisë dhe diplomacisë.

Deklaratat e tij erdhën në ngjarjen e organizuar nga Partia për Drejtësi dhe Zhvillim (AK) të emërtuar "Shekulli i Türkiyes ", të premten në kryeqytetin Ankara.

"Ne ndajmë me gjithë njerëzimin gëzimin që 'Shekulli i Türkiyes' është gjithashtu emri i një revolucioni që do të sjellë demokraci, zhvillim, paqe dhe prosperitet në të gjitha pjesët e botës, duke filluar nga vendi dhe rajoni ynë", shtoi ai.

Këtu janë pesë pika kryesore nga fjalimi i tij:

1. Rritja e ndikimit global të TürkiyesErdoğan u zotua ta bëjë Türkiyen një nga 10 shtetet më të mëdha në botë. "Ne e sollëm reputacionin e Türkiyes në nivelin më të lartë me politikën tonë të jashtme", tha Erdoğan, duke shtuar se partia e tij dëshiron të bëjë një fillim të fuqishëm të shekullit të ri të republikës.

Nën AK Parti, numri i misioneve të huaja u rrit nga 163 në 255 dhe vendi tani eksporton UAV, UAV të armatosur dhe produkte të ngjashme në 170 vende, tha Erdoğan. UAV-të turke vënë në qendër të vëmendjes efektivitetin e dronëve luftarakë.

Ankaraja gjithashtu do të ketë 1 trilion dollarë vëllim eksporti dhe do të bëhet një vend lider në metaverse dhe blockchain, shtoi ai.

2. Roli si ndërmjetësMe shumicën e fuqive të mëdha botërore duke marrë njërën apo tjetrën anë lidhur me konfliktin në Ukrainë, Ankaraja ndërhyri për të luajtur rolin e paqebërësit.

Erdoğan ka theksuar vazhdimisht dëshirën e tij për të sjellë presidentin rus Vladimir Putin dhe homologun e tij ukrainas Volodymyr Zelenskyy së bashku në tryezën e bisedimeve në Türkiye për t'i dhënë fund konfliktit.

"Në një kohë kur luftërat, konfliktet dhe tensionet po shtohen rreth nesh, ne jemi i vetmi vend që bën përpjekje të sinqerta për paqen duke vendosur një marrëdhënie të barabartë, morale dhe të drejtë me të gjitha palët”, tha ai.

Ndoshta përparimi më i madh në konflikt erdhi kur Türkiye, së bashku me OKB-në, ndërmjetësuan një marrëveshje për të hapur një korridor të grurit, i cili ka ndihmuar në lehtësimin e çmimeve të ushqimeve në mbarë botën.

Marrëveshja e korrikut ofroi një kalim të sigurt për dërgesat e grurit dhe drithërave të tjera të ngecura në portet e Ukrainës për muaj të tërë.

3. Lufta kundër terrorizmit

Duke folur për operacionet anti-terroriste të Türkiyes, Erdoğan shtoi se kanë penguar përpjekjet për të krijuar një korridor terrorist përgjatë kufirit jugor me operacionet e "Mburoja e Eufratit", "Dega e Ullirit", "Kthetra", "Burimi i Paqes" dhe "Mburoja e Pranverës"

Türkiye kishte nisur operacionin Claw-Lock në prill për të shënjestruar strehimoret e organizatës terroriste PKK në rajonet Metina, Zap dhe Avasin-Basyan të Irakut verior pranë kufirit turk.

Ai u parapri nga operacionet Claw-Tiger dhe Claw-Eagle të nisur në vitin 2020 për të çrrënjosur terroristët që fshiheshin në Irakun verior dhe komplotonin sulme ndërkufitare në Türkiye.

4. Qëndrimi humanitar

Türkiye ka siguruar "kthimin vullnetar të rreth 530,000 njerëzve në zonat e sigurta që kemi krijuar në Siri", tha Erdoğan të premten.

Më shumë se 3.7 milionë sirianë banojnë aktualisht në Türkiye, duke e bërë atë vendin më të madh në botë që strehon refugjatët.

Pas fillimit të një lufte të përgjakshme civile në Siri, Türkiye miratoi një politikë "të dyerve të hapura" për sirianët që ikin nga persekutimi dhe brutaliteti.

Erdoğan tha se Türkiye po merr "gjithnjë e më shumë vlerësim" me qëndrimin e saj humanitar dhe të ndërgjegjshëm.

5. Reformat afër shtëpisë

Duke parë përpara, Erdoğan tha se Türkiye do të nisë Canal Istanbul, projekti i partisë për të krijuar një ngushticë alternative për transportin detar.

Ai tha se Partia e tij AK do të heqë qafe gjithashtu klauzolat kushtetuese të bëra pas grushtit të shtetit të vitit 1980 dhe do të propozojë një të re në parlament si pjesë e vizionit të ri të partisë.

Këto ndryshime kushtetuese do të mbrojnë të drejtat e grave që duan të mbajnë shami, por gjithashtu do të mbrojnë vlerat familjare, shpjegoi Erdoğan. Përveç kësaj, Türkiye eksploroi 540 miliardë metra kub rezerva të gazit natyror në Detin e Zi, tha Erdoğan, duke shtuar se ai "do të ndajë së shpejti gëzimin e lajmeve të reja të mira në energji me kombin tonë."