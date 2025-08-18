18 Gusht 2025
Presidenti turk, Recep Tayyip Erdoğan, bëri postimin e tij të parë në NEXT Sosyal të hënën.
Në postimin e tij të parë në platformën turke të rrjeteve sociale NEXT Sosyal, Erdoğan citoi poezinë e poetit Erdem Bayazit, “Së shpejti do të lindë dita”: “Një lule mbiu midis mureve të betonit”.
“A jeni gati?” pyeti Erdoğan.
Në postimin e tij, presidenti përfshiu edhe hashtagun “Po fillojmë”, së bashku me emoji të flamurit turk, Tokës dhe një rakete.
BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë