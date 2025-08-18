I dërguari i posaçëm i ShBA-së, Tom Barrack, i ka kërkuar Izraelit të përmbushë detyrimet e tij sipas një marrëveshjeje armëpushimi me Libanin, duke paralajmëruar se vonesat e vazhdueshme rrezikojnë të dëmtojnë progresin e brishtë drejt stabilitetit.
"Mendoj se qeveria libaneze e ka bërë pjesën e saj. Ata kanë bërë hapin e parë. Tani ajo që na duhet është që Izraeli të përmbushë atë shtrëngim duarsh të barabartë", tha Barrack në Bejrut të hënën, pasi u takua me Presidentin libanez Joseph Aoun.
Armëpushimi, i arritur në nëntor pas një lufte shkatërruese midis Izraelit dhe Hezbollahut, kërkoi që Libani të fillonte çarmatosjen e grupit dhe të kufizonte posedimin e armëve vetëm për forcat shtetërore.
Në këmbim, Izraeli ishte i detyruar të tërhiqte plotësisht trupat e tij nga Libani jugor. Ndërsa Bejruti ka filluar procesin e çarmatosjes, Izraeli vazhdon të mbajë pushtimin ushtarak në pesë pika kufitare që i konsideron strategjike, pavarësisht një afati të zgjatur që kaloi në shkurt.
Plani i veprimit
Barrack, i cili shërben gjithashtu si ambasador i ShBA-së në Türkiye, u shoqërua në bisedimet e tij nga zëvendëse e dërguara e posaçme e ShBA-së për Lindjen e Mesme, Morgan Ortagus, dhe zyrtarë të tjerë amerikanë, sipas një deklarate nga presidenca e Libanit.
Udhëtimi i tij shënon vizitën e tij të katërt në Liban që nga qershori, pjesë e përpjekjes së Uashingtonit për të forcuar armëpushimin dhe për të çuar përpara një plan veprimi më të gjerë për stabilitet.
Ky plan veprimi, i mbështetur nga Kabineti i Libanit në fillim të këtij muaji, kërkon zbatimin e Marrëveshjes së Taifit të vitit 1989, sovranitet të plotë shtetëror mbi territorin libanez dhe autoritet ekskluziv për institucionet shtetërore në vendimet e luftës dhe paqes.
Ai gjithashtu riafirmon rezolutat e Këshillit të Sigurimit të OKB-së, përfshirë Rezolutën 1701, e cila i dha fund konfliktit Izrael-Hezbollah të vitit 2006.
Hezbollahu refuzon dorëzimin e armëve
Plani është përballur me rezistencë të ashpër nga Hezbollahu, i cili ka refuzuar dorëzimin e arsenalit të tij. Kryeministri Nawaf Salam e akuzoi grupin se ka lëshuar "një kërcënim të fshehur për luftë civile, gjë që është plotësisht e papranueshme".
Përleshjet ndërkufitare midis Izraelit dhe Hezbollahut shpërthyen në tetor 2023 përpara se të përshkallëzoheshin në një luftë të plotë deri në shtator 2024. Konflikti la më shumë se 4.000 të vdekur, përfshirë kreun e Hezbollahut Hasan Nasrallah, dhe plagosi rreth 17.000 të tjerë.
Edhe pse armëpushimi frenoi pjesën më të keqe të luftimeve, Izraeli ka vazhduar sulmet pothuajse të përditshme në Libanin jugor, duke pretenduar se sulmet e tij synojnë aktivitetin e Hezbollahut.
Misioni i Barrack synon të parandalojë një rikthim në luftë duke i shtyrë të dyja palët të zbatojnë marrëveshjen.