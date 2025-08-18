Sipas mjekëve, ushtria izraelite vrau 8 palestinezë, përfshirë 1 fëmijë, në sulmet e reja që shënjestruan të hënën zonat veriore dhe qendrore të Rripit të Gazës.
Burime mjekësore thanë se 3 persona, përfshirë 1 vajzë të vogël, u vranë në një sulm izraelit ndaj një ndërtese që strehonte civilë të zhvendosur në qytetin lindor të Gazës.
Ushtria izraelite goditi një ndërtesë tjetër përballë Spitalit Al-Shifa në qytetin perëndimor të Gazës, duke plagosur civilë.
Një peshkatar palestinez u vra dhe vëllai i tij u plagos kur forcat izraelite qëlluan në varkën e tyre në pjesën perëndimore të qytetit të Gazës.
Ushtria izraelite gjithashtu shkatërroi një shtëpi me kurthe minash ndërsa vazhdoi bombardimet me artileri dhe sulmet ajrore në lagjet Zeitoun dhe Sabra.
Trupi i një gruaje palestineze u transferua në Spitalin Al-Awda pasi ushtria izraelite bombardoi kampin e refugjatëve Nusairat në Rripin qendror të Gazës. Disa të tjerëve u plagosën gjithashtu në sulm, njoftoi administrata e spitalit në një deklaratë.
Gjithashtu 3 persona të tjerë u vranë nga aeroplanët izraelitë kur shënjestruan një tubim civilësh në kampin e refugjatëve Bureij, në Gazën qendrore.
Ushtria izraelite hapi zjarr ndaj civilëve që prisnin shpërndarjen e ndihmave në rrugën Salah al-Din, në jug të Wadi të Gazës, duke plagosur një numër palestinezësh.
Javën e kaluar, Kabineti i Sigurisë i Izraelit miratoi planin e Kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu, për të ripushtuar plotësisht Gazën, duke shkaktuar zemërim ndërkombëtar dhe protesta vendase që paralajmëruan se kjo përbënte një "dënim me vdekje" për robërit izraelitë të mbajtur në enklavë.
Izraeli ka vrarë më shumë se 61.900 palestinezë në Gaza që nga tetori 2023. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me uri.
Nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhërarreste për kryeministrin izraelit, Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e Mbrojtjes, Yoav Gallant, për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli gjithashtu përballet me një padi gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavë.