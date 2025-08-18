BOTA
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Britania e Madhe dhe Franca udhëheqin përpjekjen nën "Koalicionin e të Gatshmëve" për të penguar sulmet e mëtejshme ruse, sipas të përditshmes finlandeze Iltalehti.
Sipas një raportimi të së hënës nga e përditshmja finlandeze, duke iu referuar burimeve të politikës së jashtme dhe të sigurisë, vendet evropiane janë përgatitur të dislokojnë 50.000 trupa tokësore në Ukrainë nëse arrihet një marrëveshje armëpushimi.

Sipas Iltalehti, një plan operacional është hartuar tashmë për të dërguar një forcë të tërë ushtarake, e komanduar nga një gjeneral perëndimor, si pjesë e një garancie sigurie për Kievin.

Dislokimi do të kryhej nën "Koalicionin e të Gatshmëve", i udhëhequr nga Britania e Madhe dhe Franca.

Prania e 50.000 ushtarëve perëndimorë do të shërbejë si një faktor pengues, thuhet në raport, duke e parandaluar efektivisht Rusinë nga vazhdimi i pushtimit. Forcat do të mbështesin nga njësi ajrore dhe detare aleate, duke siguruar mbrojtjen e hapësirës ajrore të Ukrainës.

Ndërsa Ukraina mund ta ruajë sovranitetin e saj politik edhe nëse humb territor, plani i raportuar synon t’i sigurojë Kievit një ombrellë sigurie të besueshme në rast të një armëpushimi, shkruan e përditshmja.

