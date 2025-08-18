RAJONI
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Sipas ministres Anila Denaj kjo rritje dëshmon forcimin e vazhdueshëm të sektorit bujqësor, përmirësimin e standardeve të prodhimit dhe përkushtimin e fermerëve vendas.
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit / AA
18 Gusht 2025

Gjatë gjysmës së parë të viti, Shqipëria ka rritur me 10 për qind eksportet bujqësore.

Ministrja e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Anila Denaj, bëri të ditur sot se eksportet bujqësore shqiptare kanë shënuar një rritje të ndjeshme prej 10 për qind gjatë periudhës janar–qershor 2025, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Referuas statistikave, në 6-mujorin e parë të këtij viti janë eksportuar 265 906 tonë prokukte bujqësore kundrejt 242 656 tonëve që eksportuan në 6-mujorin e parë të vitit të kaluar.

Sipas ministres, kjo rritje dëshmon forcimin e vazhdueshëm të sektorit bujqësor, përmirësimin e standardeve të prodhimit dhe përkushtimin e fermerëve vendas për të ofruar produkte konkurruese në tregjet ndërkombëtare.

“Prodhimet “Made in Albania” po vijojnë të depërtojnë me sukses në tregjet elitare ndërkombëtare, falë besimit në cilësinë që garanton fermeri vendas dhe toka shqiptare”, u shpreh Denaj.

Ajo shtoi se kjo dinamikë pozitive na afron gjithnjë e më shumë me realizimin e objektivit strategjik prej 1 miliard euro eksporte bujqësore brenda kësaj dekade, një synim që mbështetet nga politikat nxitëse, investimet në infrastrukturë dhe mbështetja direkte për fermerët.

Rritja e eksporteve bujqësore shihet si një tregues i rëndësishëm i zhvillimit ekonomik të vendit, forcimit të prodhimit vendas dhe përfshirjes më të madhe të Shqipërisë në zinxhirët globalë të furnizimit me produkte ushqimore.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
