Raportohet se 2.405 persona kanë vdekur nga nxehtësia ekstreme në Spanjë.
Sipas të dhënave nga Sistemi i Monitorimit të Vdekjeve të Përditshme të Spanjës (MoMo), numri i vdekjeve të shkaktuara nga nxehtësia ekstreme këtë verë, deri më 16 gusht, e ka tejkaluar atë të vitit të kaluar.
Sipas statistikave, 2.012 persona vdiqën nga nxehtësia ekstreme në Spanjë midis 15 majit dhe 30 shtatorit 2024, ndërsa kjo shifër u rrit në 2.405 deri më 16 gusht të këtij viti.
Vetëm në dy javët e para të gushtit, 931 persona vdiqën nga nxehtësia ekstreme.
Theksohet se 3.007 persona vdiqën në Spanjë në verën e vitit 2023 dhe 4.789 në verën e vitit 2022, një periudhë e shënuar nga zjarre të mëdha dhe valë të shpeshta të nxehtësisë.
Spanja, e cila ka përjetuar valën e dytë të madhe të nxehtësisë të kësaj vere në dy javët e fundit, raportoi temperatura që tejkaluan 40 gradë Celsius në 224 stacione matjeje në të gjithë vendin më 16 gusht, sipas të dhënave nga Instituti Shtetëror Meteorologjik (AEMET).
AEMET raportoi se termometrat tejkaluan 44 gradë Celsius në 6 vende më 16 gusht, me një maksimum prej 44,7 gradë Celsius në qytetin jugor të Kordobës.
Vala ekstreme e nxehtësisë, e cila ka shkaktuar zjarre masive pyjore në Spanjë, pritet të largohet nga vendi deri në fund të kësaj jave.