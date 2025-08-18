Ngjyrat e gurëve të skalitura nga koha dhe shtrati gjysmë i thatë, dikur i mbushur me ujë, krijojnë një atmosferë qetë dhe mahnitëse. Lumi Mirusha ka formuar 12 ujëvara dhe liqene të lidhura, me ujëra të larta deri në 21 metra, duke krijuar një fenomen natyror që tërheq turistë gjatë verës.
Liqeni më i fundit është më i gjerë dhe i aksesueshëm për automjete dhe këmbësorë, me thellësi mbi 5 metra dhe gjerësi rreth 50 metra. Në këtë zonë janë ngritur disa restorante të vogla dhe kamp-shtëpiza, duke e bërë vendin tërheqës edhe për vizitorët vendas dhe të huaj.
Vizitorët të dëshpëruar nga mungesa e rrjedhjes së ujit
Turistë nga Arabia Saudite, Gjermania dhe Franca vizitojnë rregullisht Ujëvarat. Edhe pse rrjedhja e ujit mungon, vizitorë si Art Limani dhe Vedat Hyseni vlerësojnë se bukuria natyrore mbetet e jashtëzakonshme.
Art Limani nga Prizreni, i cili viziton Ujëvarat e Mirushës për herë të dytë, tregon se këtë herë u befasua nga mungesa e rrjedhjes së ujit, e cila ndodhi për shkak të thatësisë. Ai shton se pavarësisht kësaj, preferon të freskohet në ambientin natyror pa u futur në ujë.
Një tjetër vizitor, Vedat Hyseni nga Vushtrria, i cili jeton në Gjermani dhe erdhi me familje, shprehet se vendi është shumë i bukur, edhe pse ka pak problem me mungesën e ujit. Ai madje bëri një xhiro me varkë gome në liqenin më të madh të ujëvarave dhe e konsideron vizitën një përvojë të veçantë.
Gjithë Ujëvarat e Mirushës shtrihen në 598 hektarë, duke ofruar një përvojë natyrore të pakrahasueshme, pavarësisht sfidave të thatësisë dhe nxehtës rekord.