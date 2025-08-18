LUFTA NË GAZA
2 minuta leximi
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
"Vdekjet nga uria vazhdojnë në Gaza", tha Drejtori i përgjithshëm i Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, Munir Al-Bursh duke shtuar se 5 palestinezë të tjerë, përfshirë dy fëmijë, kanë vdekur nga uria dhe kequshqyerja në 24 orët e fundit.
18 Gusht 2025

Në Rripin e Gazës, ku uria është në kulm për shkak të sulmeve dhe bllokadave izraelite, pesë palestinezë të tjerë, përfshirë dy fëmijë, kanë vdekur nga uria në 24 orët e fundit.

Drejtori i përgjithshëm i Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, Munir al-Bursh informoi në lidhje me ata që kanë vdekur nga uria në Gaza.

"Vdekjet nga uria vazhdojnë në Gaza", tha Al-Bursh duke shtuar se 5 palestinezë të tjerë, përfshirë dy fëmijë, kanë vdekur nga uria dhe kequshqyerja në 24 orët e fundit.

Ai theksoi se numri i të vdekurve nga uria në Gaza që nga 7 tetori 2023 është rritur në 263, prej të cilëve 112 janë fëmijë.

Gaza po vdes nga uria

Nën sulmet izraelite dhe një rrethimi të rreptë që kufizon ndihmën humanitare, Rripi i Gazës po përjeton një katastrofë humanitare, me uri të përhapur dhe mungesë uji, ilaçesh, furnizimesh mjekësore dhe furnizimesh higjienike.

Vdekjet nga uria në Rripin e Gazës, veçanërisht midis fëmijëve, janë në rritje. Qarqet lokale dhe ndërkombëtare thonë se Izraeli po përdor "urinë dhe etjen si armë".

Ushtria izraelite, e cila ka shkatërruar 88 për qind të Rripit të Gazës duke shkatërruar infrastrukturën civile, shpesh synon palestinezët e zhvendosur nga urdhrat e deportimit në zonat ku ata strehohen.

Numri i njerëzve të zhvendosur nga sulmet dhe urdhrat e deportimit izraelit në Gaza, me një popullsi prej afërsisht 2,3 milionë, ka arritur në 2 milionë, me shumë njerëz të zhvendosur vazhdimisht.

Ndërkohë, ushtria izraelite po bombardon tendat dhe strehimoret civile të të zhvendosurve në sulme të përditshme.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
