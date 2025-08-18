Ministrja e Jashtme e Austrisë, Beate Meinl-Reisinger, duke theksuar se ata qëndrojnë me Ukrainën, tha se presioni mbi Rusinë duhet të mbahet i lartë "për sa kohë që ajo nuk është gati për një armëpushim".
Meinl-Reisinger në një postim në llogarinë e saj në platformën sociale të kompanisë amerikane X bëri një deklaratë në lidhje me bisedimet që do të zhvillohen në Uashington lidhur me luftën Rusi-Ukrainë.
"Agresioni i Rusisë dhe ëndrrat e reja sovjetike janë të papranueshme", shkroi ajo duke pohuar se dita e sotme është e rëndësishme edhe për Ukrainën dhe për Evropën.
Meinl-Reisinger theksoi se presioni mbi Rusinë duhet të mbahet i lartë "për sa kohë që Presidenti rus Vladimir Putin nuk është gati për një armëpushim".
Ajo shtoi se janë pranë Ukrainës dhe mbështesin integritetin territorial të Ukrainës.
Shumë çështje të rëndësishme, duke përfshirë garancitë e sigurisë për Ukrainën dhe shkëmbimet territoriale, pritet të jenë në tryezën e diskutimit në takimin midis Presidentit të ShBA-së Donald Trump dhe Presidentit ukrainas Volodymyr Zelenskyy sot në Washington.
Presidentja e Komisionit të Bashkimit Evropian (BE), Ursula von der Leyen dhe disa udhëheqës evropianë do të marrin pjesë gjithashtu në takim.