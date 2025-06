Forcat e Armatosura të Shqipërisë vazhdojnë me kontributin e tyre në misionet ndërkombëtare, ndërkohë është rritur me 30 trupa prania e Shqipërisë në operacionin e Bashkimit Evropian "ALTHEA" në Bosnjë e Hercegovinë, i integruar me kompaninë e Forcave të Armatosura të Türkiyes. Në një njoftim nga Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme e Shqipërisë thuhet se një tog nga Batalioni i Këmbësorisë së Lehtë i Forcës Tokësore të Shqipërisë do të jetë kontingjenti i parë në këtë operacion, ku theksohet se vitet e fundit Shqipëria ka kontribuar me oficerë shtabi.

Në ceremoninë e përcjelljes së këtij kontingjenti të mbajtur në Tiranë morën pjesë ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme i Shqipërisë Igli Hasani, ministri i Mbrojtjes i Shqipërisë Pirro Vengu, ambasadori turk në Tiranë Tayyar Kağan Atay, i ngarkuari me Punë i Bashkimit Evropian (BE) në Shqipëri Andre Rizzo, si dhe përfaqësues të institucioneve të tjera të Shqipërisë.

Në fjalën e tij përshëndetëse, ministri Hasani vlerësoi se ky angazhim nuk është thjesht një detyrë ushtarake, por një dëshmi e qartë e përkushtimit të palëkundur të Shqipërisë ndaj sigurisë dhe stabilitetit rajonal dhe ndërkombëtar. "Pjesëmarrja jonë në këtë mision pasqyron vlerat që ne ndajmë me partnerët tanë: paqen, bashkëpunimin dhe sigurinë kolektive", ka theksuar Hasani.

Ministri Vengu theksoi se Forcat e Armatosura të Shqipërisë kanë rritur ndjeshëm pjesëmarrjen në misionet dhe operacionet ndërkombëtare, duke u rreshtuar sipas tij me politikat e BE-së në kuadër të anëtarësimit në Union.

"Forcat e Armatosura arrijnë shifrën e 500 efektivëve të dislokuar në mënyrë permanente në misione jashtë vendit. Gra dhe burra, janë të angazhuar çdo ditë, në mbarë Evropën, në Afrikë dhe në Lindjen e Mesme. Përmes këtij kontributi, Shqipëria, jo vetëm dëshmon se linjëzohet 100 për qind me politikën e jashtme të sigurisë së BE-së, por ky është një linjëzim me vepra", u shpreh ministri Vengu.

Sipas njoftimit, ambasadori turk Atay theksoi bashkëpunimin e hershëm mes forcave të armatosura të dy vendeve, të cilat kanë shërbyer krah njëra-tjetrës në Afganistan, "megjithatë e konsideroi nisjen e këtij operacioni të ri si një moment të rëndësishëm në vazhdimësinë e bashkëpunimit dypalësh".

Fjalë përshëndetëse ka mbajtur edhe i ngarkuari me punë i Bashkimit Evropian në Shqipëri, Andre Rizzo, ku theksohet se "vlerësoi rreshtimin e plotë të Shqipërisë me politikën e jashtme dhe atë të sigurisë së BE-së".

Kontingjenti i parë shqiptar në operacionin "ALTHEA" në Bosnjë e Hercegovinë përbëhet nga 30 trupa dhe, sipas institucioneve shqiptare, do të shërbejë për rreth 6 muaj në Camp Butmir në Sarajevë.