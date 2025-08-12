RAJONI
1 minuta leximi
Regjistrohen 51 vatra zjarri në Kosovë, ndërhyn edhe KFOR-i
Sipas Agjencisë së Menaxhimit Emergjent, 19 vatra zjarri vijojnë të jenë aktive dhe raportohet se forcat e vendit, përfshirë edhe KFOR-i, janë vënë në angazhim të plotë për të stabilizuar situatën.
12 orë më parë

Agjencia e Menaxhimit Emergjent e Kosovës bëri të ditur se gjatë periudhës 14:00-20:00 të ditës së hënë janë regjistruar gjithsej 51 vatra zjarri në mbarë Kosovën. Prej tyre, 19 mbeten ende aktive, ndërsa 32 janë vënë nën kontroll falë ndërhyrjes së Njësive të Zjarrfikësve dhe forcave mbështetëse.

Situata më kritike është paraqitur në komunat Kamenicë, Mitrovicë dhe Podujevë. Në fshatin Meshinë të Kamenicës, përveç zjarrfikësve, është përfshirë edhe KFOR-i, i cili ka ndërhyrë nga ajri për shuarjen e flakëve.

AME-ja ka shprehur mirënjohje për punën e zjarrfikësve, Policisë së Kosovës, Forcës së Sigurisë së Kosovës, KFOR-it, komunave dhe qytetarëve që kanë ndihmuar në menaxhimin e situatës.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
