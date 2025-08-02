Shtatë palestinezë të tjerë, përfshirë një fëmijë, kanë vdekur së fundmi nga uria dhe kequshqyerja në Rripin e Gazës, tha Ministria e Shëndetësisë në enklavën e rrethuar.
Vdekjet e reja, të regjistruara në 24 orët e fundit, e çojnë numrin total të vdekjeve të lidhura me urinë që nga tetori 2023 në 169, përfshirë 93 fëmijë, tha ministria në një deklaratë.
Ajo paralajmëroi se kriza humanitare në Gaza vazhdon të përshkallëzohet ndërsa bllokada izraelite, tani në vitin e saj të 18-të, pengon hyrjen e furnizimeve të mjaftueshme ushqimore dhe mjekësore.
“Situata po përkeqësohet me shpejtësi”, theksoi ministria, duke ripërtërirë thirrjet për bashkësinë ndërkombëtare dhe organizatat humanitare që të ndërhyjnë menjëherë për të ndaluar vuajtjet dhe për të ofruar ndihmë urgjente.
Izraeli ka vendosur një bllokadë në Gaza për 18 vjet dhe që nga 2 marsi ka mbyllur të gjitha kalimet, duke përkeqësuar kushtet humanitare në enklavë. Ushtria izraelite ka vrarë më shumë se 60.000 palestinezë në territorin palestinez që nga tetori i vitit 2023, shumica prej tyre gra dhe fëmijë.
Nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhra arresti për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli përballet gjithashtu me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavën palestineze.