LUFTA NË GAZA
2 minuta leximi
Shtatë palestinezë të tjerë vdesin nga uria në Gaza, shifra e përgjithshme shkon në 169
Në mesin e viktimave të fundit është një fëmijë, ndërsa numri total i fëmijëve të vdekur nga kequshqyerja, sipas shifrave të Ministrisë së Shëndetësisë, ka arritur në 93.
Shtatë palestinezë të tjerë vdesin nga uria në Gaza, shifra e përgjithshme shkon në 169
Shtatë palestinezë të tjerë vdesin nga uria në Gaza, shifra e përgjithshme shkon në 169 / AP
2 Gusht 2025

Shtatë palestinezë të tjerë, përfshirë një fëmijë, kanë vdekur së fundmi nga uria dhe kequshqyerja në Rripin e Gazës, tha Ministria e Shëndetësisë në enklavën e rrethuar.

Vdekjet e reja, të regjistruara në 24 orët e fundit, e çojnë numrin total të vdekjeve të lidhura me urinë që nga tetori 2023 në 169, përfshirë 93 fëmijë, tha ministria në një deklaratë.

Ajo paralajmëroi se kriza humanitare në Gaza vazhdon të përshkallëzohet ndërsa bllokada izraelite, tani në vitin e saj të 18-të, pengon hyrjen e furnizimeve të mjaftueshme ushqimore dhe mjekësore.

“Situata po përkeqësohet me shpejtësi”, theksoi ministria, duke ripërtërirë thirrjet për bashkësinë ndërkombëtare dhe organizatat humanitare që të ndërhyjnë menjëherë për të ndaluar vuajtjet dhe për të ofruar ndihmë urgjente.

recommended

Izraeli ka vendosur një bllokadë në Gaza për 18 vjet dhe që nga 2 marsi ka mbyllur të gjitha kalimet, duke përkeqësuar kushtet humanitare në enklavë. Ushtria izraelite ka vrarë më shumë se 60.000 palestinezë në territorin palestinez që nga tetori i vitit 2023, shumica prej tyre gra dhe fëmijë.

Nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhra arresti për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli përballet gjithashtu me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavën palestineze.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Trump kushtëzon 1,9 miliard dollarë fonde për fatkeqësitë me refuzimin e bojkotit të Izraelit
Flotilje e re civile drejt Gazës në gusht për të thyer rrethimin izraelit
Prishtinë: nis Kampionati Evropian i Hendbollit për vajza deri në moshën 17-vjeçare
Kryeministri izraelit vendos “të pushtojë plotësisht” Gazën
Ofendimet ndaj shqiptarëve në RMV: Prokuroria nis hetimet, reagojnë Tirana dhe Prishtina
Shaip Kamberi padit Ana Brnabiqin për nxitje të urrejtjes etnike dhe fetare
Kosova përfshihet nga një stuhi e fuqishme, rrugë të përmbytura dhe breshër i dendur godasin vendin
Presidenti turk përgëzon kryeministrin britanik për deklaratat mbi njohjen e Palestinës
Zvicra ofron “marrëveshje më tërheqëse” për ShBA-në pas rritjes së tarifave doganore
Rreth 260 gazetarë dënojnë kufizimet izraelite që “heshtin vëzhgimin e pavarur”
Kosovë, një tjetër zbulim arkeologjik në qytetin antik Ulpianë
Forcat shqiptare rinisin luftën me zjarret, 7 vatra aktive
Sulmi ndaj KFOR-it: 4 vjet e 11 muaj burgim për Millosh Antoviqin
Zëvendëspresidenti turk pranon ministrin e Brendshëm sirian në Ankara
Anëtarë të Baletit dhe Operas Mbretërore bojkotojnë Izraelin
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us