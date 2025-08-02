2 Gusht 2025
Astronautët e “SpaceX Crew-11” mbërritën në Stacionin Hapësinor Ndërkombëtar, njoftoi sot NASA.
Ekipi i “Crew-11” u ngrit në bordin e një rakete “SpaceX Falcon 9” nga Qendra Hapësinore Kennedy e NASA-s në Florida të premten.
Mbërritja shënoi fillimin e një misioni gjashtëmujor gjatë të cilit katër astronautët nga ShBA-ja, Japonia dhe Rusia do të kryejnë kërkime shkencore në bordin e laboratorit në orbitë, duke përfshirë studime mbi qelizat burimore dhe biologjinë e bimëve.
NASA mirëpriti ekuipazhin e ri, duke thënë në X: “Mirë se vini në Stacionin Hapësinor, ‘Crew-11’”.
Agjencia hapësinore amerikane transmetoi drejtpërdrejt misionin dhe ceremoninë e mirëseardhjes.