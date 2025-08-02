Vetëm 73 kamionë ndihmash humanitare hynë në Rripin e Gazës të premten, shumë më pak se minimumi i nevojshëm ditor për të mbijetuar nën bllokadën e vazhdueshme izraelite, bëri të ditur të shtunën zyra qeveritare e medias në territorin e rrethuar.
Në një deklaratë, zyra tha se shumica e kamionëve u grabitën për shkak të një vakumi të qëllimshëm sigurie të krijuar nga forcat izraelite, të cilin e përshkroi si pjesë të një politike më të gjerë të “kaosit dhe urisë së planifikuar.”
Autoritetet thonë se të paktën 600 kamionë ndihmash dhe karburanti duhet të hyjnë çdo ditë në enklavë për të përmbushur nevojat urgjente në sektorët e shëndetësisë, ushqimit dhe shërbimeve, të cilët janë shembur si pasojë e luftës.
“Ne dënojmë mbylljen e vazhdueshme të pikave kufitare dhe fushatën e qëllimshme të urisë,” thuhet në deklaratë, duke mbajtur Izraelin dhe aleatët e tij “plotësisht përgjegjës” për katastrofën humanitare në përkeqësim.
Zyra kërkoi rihapjen e menjëhershme të të gjitha pikave kufitare dhe hyrjen urgjente të ndihmave të mjaftueshme me ushqim, karburant dhe formula për foshnje.
Izraeli ka vendosur një bllokadë mbi Gazën që prej 18 vitesh, dhe që nga 2 marsi ka mbyllur të gjitha pikat hyrëse, duke përkeqësuar më tej kushtet humanitare në territor. Ushtria e tij ka vrarë mbi 60,000 palestinezë – shumica gra dhe fëmijë – që nga tetori 2023.
Në nëntorin e kaluar, Gjykata Penale Ndërkombëtare lëshoi urdhërarreste për Kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e Mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli përballet gjithashtu me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën në enklavë.