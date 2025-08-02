LUFTA NË GAZA
Një adoleshent palestinez vdes nga uria në Gaza për shkak të kufizimeve izraelite të ndihmave
Rasti i ri e çon numrin e të vdekurve nga uria në Gaza që nga tetori 2023 në 163, përfshirë 93 fëmijë.
2 Gusht 2025

Një adoleshent palestinez ka humbur jetën nga kequshqyerja e rëndë në Rripin e Gazës si rezultat i drejtpërdrejtë i bllokadës së vazhdueshme të Izraelit dhe kufizimeve të ndihmës, tha një burim mjekësor për Anadolu.

Adoleshenti, i identifikuar si Atef Abu Khater, 17-vjeçar, humbi jetën nga ndërlikimet që lidhen me urinë e zgjatur dhe mungesën e qasjes në ushqim të përshtatshëm, tha burimi.

Rasti i ri e çon numrin e të vdekurve nga uria në Gaza që nga tetori 2023 në 163, përfshirë 93 fëmijë.

Izraeli ka vendosur një bllokadë në Gaza për 18 vjet dhe që nga 2 marsi ka mbyllur të gjitha kalimet, duke përkeqësuar kushtet humanitare në enklavë.

Duke refuzuar thirrjet ndërkombëtare për armëpushim, ushtria izraelite ka kryer një ofensivë brutale në Gaza që nga 7 tetori 2023, duke vrarë mbi 60.000 palestinezë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë.

Sipas platformës “Klasifikimi i Integruar i Fazave të Sigurisë Ushqimore”, “në Gaza aktualisht po zhvillohet skenari më i keq i zisë së bukës”.


