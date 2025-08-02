Mundësi egjiptian Ashraf Mahrous (43) vendosi dje një rekord të ri botëror duke tërhequr 20 automjete të lidhura në Al-Sharkia të Egjiptit, duke kaluar rekordin e mëparshëm të mbajtur nga kanadezi Kevin Fast, i cili kishte tërhequr 15 automjete.
Vendosjen e rekordit të ri e ndoqën përfaqësues të mediave, spektatorë dhe Komiteti zyrtar i Librit të Rekordeve Guinness.
Mahrous, i njohur me nofkën “Kabonga”, arriti t’i tërheqë automjetet për 10 metra.
Në një deklaratë për Anadolu, ai tha: “Kjo është pa dyshim një arritje rekord. Si e arrita? Para së gjithash, është një përpjekje e jashtëzakonshme: një forcë supernjerëzore. Dihet se Thor Bjornsson konsiderohet si më i forti, pasi kishte tërhequr 15 automjete, secila me peshë rreth 900 kg. Por sot, ne tërhoqëm 20 makina, secila me peshë jo më pak se 1.000-1.002 kilogramë, e ndoshta deri në 1.750 kilogramë. Kjo është një arritje e vërtetë”.
Ky sukses është pjesë e një liste gjithnjë e më të madhe rekordesh Guinness nga Mahrous. Në mars, ai kishte tërhequr një tren me peshë 279 tonë për gati 10 metra, ndërsa mban edhe tri rekorde të tjera: tërheqja e ngarkesës më të madhe në shina vetëm me dhëmbë, tërheqja e lokomotivës më të rëndë dhe tërheqja më e shpejtë e një automjeti rrugor për 100 metra në më pak se 40 sekonda.
Mahrous, i cili është gjithashtu kryetar i Federatës Egjiptiane të Mundësve Profesionistë, më parë ka marrë njohjen e Guinnessit për thyerjen dhe ngrënien e 11 vezëve të papërpunuara për 30 sekonda (shkurt 2024) dhe për tërheqjen e një kamioni me peshë 15.730 kilogramë me dhëmbë (qershor 2021).