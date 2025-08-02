TÜRKİYE
2 minuta leximi
Türkiye fillon dërgesat e gazit natyror në Siri
Eksportet vjetore mund të arrijnë në 2 miliardë metra kub, duke furnizuar me energji 5 milionë shtëpi, tha ministri turk i energjisë.
Türkiye fillon dërgesat e gazit natyror në Siri
Türkiye fillon dërgesat e gazit natyror në Siri / Reuters
2 Gusht 2025

Kanë filluar dërgesat e para të gazit natyror nga Türkiye në Siri, njoftoi sot ministri i Energjisë dhe Burimeve Natyrore i Türkiyes, Alparslan Bayraktar.

Duke folur në përurimin e tubacionit të gazit natyror Türkiye-Siri, Bayraktar tha se gazi natyror nga Azerbajxhani do të dërgohet në Siri përmes Kilisit, një qytet kufitar turk fqinj me Sirinë veriore.

Lidhja e gazit natyror nga Kilisi në Halep të Sirisë përfundoi më 21 maj, me restaurimin e tubacioneve të dëmtuara.

Ai tha se deri në 2 miliardë metra kub (BCM) gaz natyror mund të eksportohen çdo vit në Siri, duke gjeneruar energji elektrike për të furnizuar me energji 5 milionë familje.

Bayraktar tha gjithashtu se eksportet e energjisë elektrike në Siri aktualisht kalojnë nëpër tetë pika, me kapacitet që pritet të rritet me 25 për qind fillimisht dhe më pas më shumë se dyfish.

recommended

Infrastruktura energjetike e Sirisë pësoi dëme të mëdha për shkak të luftës civile që filloi në vitin 2011.

Impiantet e prodhimit të energjisë, linjat e përçimit dhe sistemet e gazit natyror u dëmtuan rëndë, duke ulur furnizimin ditor me energji elektrike në shumë rajone në vetëm 3-4 orë.

Pas rënies së regjimit Baath në dhjetor 2024, në Siri nisi një periudhë tranzicioni, me rindërtimin e infrastrukturës energjetike të identifikuar si përparësi kryesore.

Duke shfrytëzuar ekspertizën e saj teknike dhe afërsinë gjeografike, Türkiye filloi të kontribuonte në mënyrë aktive në përpjekjet e rindërtimit gjatë kësaj faze.

Turqia më parë kishte furnizuar sasi të kufizuara energjie elektrike në Sirinë veriore, duke ofruar herë pas here mbështetje rajonale përmes linjave të transmetimit.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Trump kushtëzon 1,9 miliard dollarë fonde për fatkeqësitë me refuzimin e bojkotit të Izraelit
Flotilje e re civile drejt Gazës në gusht për të thyer rrethimin izraelit
Prishtinë: nis Kampionati Evropian i Hendbollit për vajza deri në moshën 17-vjeçare
Kryeministri izraelit vendos “të pushtojë plotësisht” Gazën
Ofendimet ndaj shqiptarëve në RMV: Prokuroria nis hetimet, reagojnë Tirana dhe Prishtina
Shaip Kamberi padit Ana Brnabiqin për nxitje të urrejtjes etnike dhe fetare
Kosova përfshihet nga një stuhi e fuqishme, rrugë të përmbytura dhe breshër i dendur godasin vendin
Presidenti turk përgëzon kryeministrin britanik për deklaratat mbi njohjen e Palestinës
Zvicra ofron “marrëveshje më tërheqëse” për ShBA-në pas rritjes së tarifave doganore
Rreth 260 gazetarë dënojnë kufizimet izraelite që “heshtin vëzhgimin e pavarur”
Kosovë, një tjetër zbulim arkeologjik në qytetin antik Ulpianë
Forcat shqiptare rinisin luftën me zjarret, 7 vatra aktive
Sulmi ndaj KFOR-it: 4 vjet e 11 muaj burgim për Millosh Antoviqin
Zëvendëspresidenti turk pranon ministrin e Brendshëm sirian në Ankara
Anëtarë të Baletit dhe Operas Mbretërore bojkotojnë Izraelin
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us