Kanë filluar dërgesat e para të gazit natyror nga Türkiye në Siri, njoftoi sot ministri i Energjisë dhe Burimeve Natyrore i Türkiyes, Alparslan Bayraktar.
Duke folur në përurimin e tubacionit të gazit natyror Türkiye-Siri, Bayraktar tha se gazi natyror nga Azerbajxhani do të dërgohet në Siri përmes Kilisit, një qytet kufitar turk fqinj me Sirinë veriore.
Lidhja e gazit natyror nga Kilisi në Halep të Sirisë përfundoi më 21 maj, me restaurimin e tubacioneve të dëmtuara.
Ai tha se deri në 2 miliardë metra kub (BCM) gaz natyror mund të eksportohen çdo vit në Siri, duke gjeneruar energji elektrike për të furnizuar me energji 5 milionë familje.
Bayraktar tha gjithashtu se eksportet e energjisë elektrike në Siri aktualisht kalojnë nëpër tetë pika, me kapacitet që pritet të rritet me 25 për qind fillimisht dhe më pas më shumë se dyfish.
Infrastruktura energjetike e Sirisë pësoi dëme të mëdha për shkak të luftës civile që filloi në vitin 2011.
Impiantet e prodhimit të energjisë, linjat e përçimit dhe sistemet e gazit natyror u dëmtuan rëndë, duke ulur furnizimin ditor me energji elektrike në shumë rajone në vetëm 3-4 orë.
Pas rënies së regjimit Baath në dhjetor 2024, në Siri nisi një periudhë tranzicioni, me rindërtimin e infrastrukturës energjetike të identifikuar si përparësi kryesore.
Duke shfrytëzuar ekspertizën e saj teknike dhe afërsinë gjeografike, Türkiye filloi të kontribuonte në mënyrë aktive në përpjekjet e rindërtimit gjatë kësaj faze.
Turqia më parë kishte furnizuar sasi të kufizuara energjie elektrike në Sirinë veriore, duke ofruar herë pas here mbështetje rajonale përmes linjave të transmetimit.