BOTA
2 minuta leximi
Autoritetet palestineze bëjnë thirrje për presion global ndaj Izraelit për hapjen e pikave kufitare
Mijëra kamionë me ndihma janë bllokuar jashtë enklavës, ndërsa autoritetet paralajmërojnë se çdo familje po përballet me uri.
Autoritetet palestineze bëjnë thirrje për presion global ndaj Izraelit për hapjen e pikave kufitare
Autoritetet palestineze bëjnë thirrje për presion global ndaj Izraelit për hapjen e pikave kufitare / AA
2 Gusht 2025

Autoritetet palestineze bënë të shtunën një apel për veprim urgjent ndërkombëtar, duke kërkuar ushtrim presioni ndaj Izraelit për të hapur pikat kufitare të mbyllura drejt Gazës, duke theksuar se mijëra kamionë me ndihma humanitare janë bllokuar menjëherë jashtë enklavës, ndërsa popullsia e tërë po përballet me urinë.

Në deklaratë, situata u përshkrua si katastrofike, duke iu referuar të dhënave të OKB-së sipas të cilave pasiguria ushqimore në Gaza ka arritur në 100 për qind. Izraeli u akuzua se po përdor qëllimisht urinë si pjesë të fushatës së tij ushtarake.

“Ky luftë nuk po e vret popullin tonë vetëm me bomba, por edhe me uri,” thuhet në deklaratë, duke u bërë thirrje agjencive të OKB-së dhe organizatave humanitare që të rrisin përpjekjet për të ushtruar presion mbi Izraelin që të lejojë hyrjen e ndihmës.

Apeli erdhi pas paralajmërimit të UNICEF-it të premten se fëmijët në Gaza po vdesin me një shpejtësi të paprecedentë, ndërsa uria përhapet nën bllokadën dhe bombardimet izraelite.

Ministria e Shëndetësisë në Gaza njoftoi se të paktën 169 persona, përfshirë 93 fëmijë, kanë vdekur nga uria që nga tetori i kaluar.

recommended

UNRWA, agjencia e OKB-së për refugjatët palestinezë, deklaron se gati 6.000 kamionë me ndihma të saj po presin lejen e Izraelit për të hyrë në Gaza, pavarësisht nevojave ekstreme humanitare.

Programi Botëror i Ushqimit vlerëson se një në katër persona në Gaza jeton aktualisht në kushte të ngjashme me urinë, ndërsa rreth 100.000 gra dhe fëmijë vuajnë nga kequshqyerja e rëndë.

Izraeli e mban Gazën nën bllokadë prej 18 vitesh, dhe që nga 2 marsi ka mbyllur të gjitha pikat kufitare, duke e përkeqësuar më tej situatën humanitare në enklavë. Ushtria e tij ka vrarë mbi 60.400 palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë, që nga tetori 2023.

Gjykata Penale Ndërkombëtare (GjPN) ka lëshuar në nëntor urdhërarreste për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli po ashtu përballet me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë lidhur me luftën në enklavë.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Trump kushtëzon 1,9 miliard dollarë fonde për fatkeqësitë me refuzimin e bojkotit të Izraelit
Flotilje e re civile drejt Gazës në gusht për të thyer rrethimin izraelit
Prishtinë: nis Kampionati Evropian i Hendbollit për vajza deri në moshën 17-vjeçare
Kryeministri izraelit vendos “të pushtojë plotësisht” Gazën
Ofendimet ndaj shqiptarëve në RMV: Prokuroria nis hetimet, reagojnë Tirana dhe Prishtina
Shaip Kamberi padit Ana Brnabiqin për nxitje të urrejtjes etnike dhe fetare
Kosova përfshihet nga një stuhi e fuqishme, rrugë të përmbytura dhe breshër i dendur godasin vendin
Presidenti turk përgëzon kryeministrin britanik për deklaratat mbi njohjen e Palestinës
Zvicra ofron “marrëveshje më tërheqëse” për ShBA-në pas rritjes së tarifave doganore
Rreth 260 gazetarë dënojnë kufizimet izraelite që “heshtin vëzhgimin e pavarur”
Kosovë, një tjetër zbulim arkeologjik në qytetin antik Ulpianë
Forcat shqiptare rinisin luftën me zjarret, 7 vatra aktive
Sulmi ndaj KFOR-it: 4 vjet e 11 muaj burgim për Millosh Antoviqin
Zëvendëspresidenti turk pranon ministrin e Brendshëm sirian në Ankara
Anëtarë të Baletit dhe Operas Mbretërore bojkotojnë Izraelin
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us