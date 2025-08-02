Autoritetet palestineze bënë të shtunën një apel për veprim urgjent ndërkombëtar, duke kërkuar ushtrim presioni ndaj Izraelit për të hapur pikat kufitare të mbyllura drejt Gazës, duke theksuar se mijëra kamionë me ndihma humanitare janë bllokuar menjëherë jashtë enklavës, ndërsa popullsia e tërë po përballet me urinë.
Në deklaratë, situata u përshkrua si katastrofike, duke iu referuar të dhënave të OKB-së sipas të cilave pasiguria ushqimore në Gaza ka arritur në 100 për qind. Izraeli u akuzua se po përdor qëllimisht urinë si pjesë të fushatës së tij ushtarake.
“Ky luftë nuk po e vret popullin tonë vetëm me bomba, por edhe me uri,” thuhet në deklaratë, duke u bërë thirrje agjencive të OKB-së dhe organizatave humanitare që të rrisin përpjekjet për të ushtruar presion mbi Izraelin që të lejojë hyrjen e ndihmës.
Apeli erdhi pas paralajmërimit të UNICEF-it të premten se fëmijët në Gaza po vdesin me një shpejtësi të paprecedentë, ndërsa uria përhapet nën bllokadën dhe bombardimet izraelite.
Ministria e Shëndetësisë në Gaza njoftoi se të paktën 169 persona, përfshirë 93 fëmijë, kanë vdekur nga uria që nga tetori i kaluar.
UNRWA, agjencia e OKB-së për refugjatët palestinezë, deklaron se gati 6.000 kamionë me ndihma të saj po presin lejen e Izraelit për të hyrë në Gaza, pavarësisht nevojave ekstreme humanitare.
Programi Botëror i Ushqimit vlerëson se një në katër persona në Gaza jeton aktualisht në kushte të ngjashme me urinë, ndërsa rreth 100.000 gra dhe fëmijë vuajnë nga kequshqyerja e rëndë.
Izraeli e mban Gazën nën bllokadë prej 18 vitesh, dhe që nga 2 marsi ka mbyllur të gjitha pikat kufitare, duke e përkeqësuar më tej situatën humanitare në enklavë. Ushtria e tij ka vrarë mbi 60.400 palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë, që nga tetori 2023.
Gjykata Penale Ndërkombëtare (GjPN) ka lëshuar në nëntor urdhërarreste për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli po ashtu përballet me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë lidhur me luftën në enklavë.