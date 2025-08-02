LUFTA NË GAZA
Gjermania thotë se Izraeli mbetet përgjegjës për sigurimin e ndihmave humanitare për Gazën
"Detyrimi i Izraelit për të ofruar ndihmë të gjithanshme për Gazën vazhdon, përfshirë me mbështetjen e OKB-së dhe organizatave të tjera humanitare”, tha qeveria gjermane.
2 Gusht 2025

Qeveria gjermane theksoi të shtunën se Izraeli vazhdon të jetë përgjegjës për sigurimin e dërgimit të ndihmave të gjithanshme humanitare në Rripin e Gazës, me ndihmën e OKB-së dhe organizatave të tjera humanitare.

Zëdhënësi i qeverisë, Stefan Kornelius, në një deklaratë me shkrim tha se Ministri i Jashtëm gjerman, Johann Wadephul, e ka informuar Kabinetin Federal të Sigurisë përmes telefonit, pas vizitës së tij të fundit në Izrael dhe Bregun Perëndimor të pushtuar.

Kornelius pranoi se “është bërë përparim fillestar dhe i kufizuar” në ofrimin e ndihmës humanitare për popullin e Gazës, por theksoi se ky përparim është “qartazi i pamjaftueshëm për të zbutur gjendjen e rëndë emergjente”.

“Detyrimi i Izraelit për të ofruar ndihmë të gjithanshme për Gazën vazhdon, përfshirë me mbështetjen e OKB-së dhe organizatave të tjera humanitare,” tha ai.

Qeveria gjermane gjithashtu shprehu shqetësim lidhur me raportimet se sasi të mëdha të ndihmave humanitare janë kapur nga Hamasi dhe grupe të tjera në Gaza.

Gjatë vizitës së tij, Wadephul u takua me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, ministrin e jashtëm Gideon Saar, dhe presidentin palestinez Mahmoud Abbas.

Ai gjithashtu vizitoi qytetin al-Taybeh pranë Ramallahut dhe zhvilloi bisedime me përfaqësues të organizatave humanitare që veprojnë në atë rajon.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
