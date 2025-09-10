RAJONI
1 minuta leximi
Von der Leyen: E ardhmja e Ballkanit Perëndimor është në Bashkimin Evropian
Von der Leyen, gjatë fjalimit të saj për gjendjen e Unionit në Parlamentin Evropian, bëri thirrje për arritjen e ribashkimit të ardhshëm të Evropës.
Von der Leyen: E ardhmja e Ballkanit Perëndimor është në Bashkimin Evropian / Reuters
10 Shtator 2025

Presidentja e Komisionit Evropian (KE), Ursula von der Leyen, tha se e ardhmja e Ballkanit Perëndimor është në Bashkimin Evropian (BE).

Von der Leyen, gjatë fjalimit të saj për gjendjen e Unionit në Parlamentin Evropian, bëri thirrje për arritjen e ribashkimit të ardhshëm të Evropës.

"Kur flasim për pavarësi, flasim për zgjedhjen e fatit tonë. Kjo është ajo për të cilën po lufton Ukraina. Dhe kjo është ajo që meritojnë të gjithë evropianët. Sepse Evropa është një ide - ideja e lirisë dhe forcës së ndërsjellë. Ishte ideja që e shtyu brezin pas vitit 1989, kur Lindja dhe Perëndimi u bashkuan. Është po aq e fuqishme tani sa ishte atëherë. Kjo është arsyeja pse po i afrojmë shtetet e ardhshme anëtare me Unionin tonë. Ne duhet të vazhdojmë ritmin e këtij procesi të bazuar në meritë", tha Vonder Leyen.

"Një Union më i madh dhe më i fortë është garanci sigurie për të gjithë dhe se e ardhmja e Ballkanit Perëndimor, Ukrainës dhe Moldavisë është në BE", shtoi ajo.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
