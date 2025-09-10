RAJONI
2 minuta leximi
Ministria e Kulturës e Shqipërisë nënshkroi marrëveshje bashkëpunimi me shqiptarët e Preshevës
Pak ditë më parë, ministri Blendi Gonxhja ishte i pranishëm në Preshevë, me ftesë të kryetares së komunës, Ardita Sinani, dhe siç tha ai, me porosi dhe vëmendje të veçantë të kryeministrit Edi Rama.
Ministria e Kulturës e Shqipërisë nënshkroi marrëveshje bashkëpunimi me shqiptarët e Preshevës
Ministria e Kulturës e Shqipërisë nënshkroi marrëveshje bashkëpunimi me shqiptarët e Preshevës / ATSH
10 Shtator 2025

Sot në kryeqytetin e Shqipërisë u nënshkrua Memorandumi Historik mes Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit të Republikës së Shqipërisë dhe Këshillit Kombëtar Shqiptar në Serbi, si përfaqësues legjitim i shqiptarëve në Luginën e Preshevës.

Ky memorandum vjen pas takimeve zyrtare në Luginën e Preshevës, në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm kulturor, ekonomik dhe rinor.

Memorandumi i bashkëpunimit u nënshkrua nga Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit të Shqipërisë, Blendi Gonxhja në emër të qeverisë shqiptare dhe nga Enkel Rexhepi, kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar në Serbi, si përfaqësues i shqiptarëve në Luginën e Preshevës.

Ministri Blendi Gonxhja u shpreh se ky memorandum forcon diplomacinë kulturore dhe ekonomike shqiptare, duke hapur rrugë për qasje të përbashkët në politikat, programet dhe iniciativat rajonale.

Të sugjeruara

“Përmes tij synohet nxitja e nismave të përbashkëta, promovimi i trashëgimisë kulturore dhe zhvillimi i inovacionit, si ura të qëndrueshme bashkëpunimi mes institucioneve dhe komunitetit shqiptar në Bujanoc, Preshevë dhe Medvegjë”, shkroi kreu i MEKI-t.

Marrëveshja u nënshkrua në kuadër të Konferencës së Ambasadorëve, duke i dhënë një dimension të ri diplomacisë shqiptare në shërbim të kulturës, ekonomisë dhe solidaritetit ndërshqiptar.

Pak ditë më parë, ministri Blendi Gonxhja ishte i pranishëm në Preshevë, me ftesë të kryetares së komunës, Ardita Sinani, dhe siç tha ai, me porosi dhe vëmendje të veçantë të kryeministrit Edi Rama.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us