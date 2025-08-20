20 Gusht 2025
Ushtria izraelite shënjestroi dhe vrau ish-lojtarin e basketbollit të kombëtares palestineze, Mohammed Shaalan, teksa ai përpiqej të arrinte tek ndihmat humanitare për të ushqyer fëmijët e tij.
Agjencia zyrtare palestineze e lajmeve WAFA, në lajmin e saj që e bazon mbi burime lokale tha se: "Forcat pushtuese hapën zjarr ndaj 40-vjeçarit Shaalan, i cili po përpiqej të arrinte tek ndihmat humanitare në Khan Younis për të ushqyer fëmijët e tij. Shaalan ra dëshmor si pasojë e të shtënave me armë zjarri".
Gjithashtu thuhet se Shaalan ishte detyruar të kërkonte ushqim dhe ilaçe për vajzën e tij, Meryem, e cila vuante nga keqfunksionim i veshkave dhe sëmundja “sepsis” dhe se ai shpesh bënte thirrje për ndihmë.
BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë