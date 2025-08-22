LUFTA NË GAZA
2 minuta leximi
Mbretëria e Bashkuar dënon “katastrofën e shkaktuar nga njeriu”, konfirmon urinë në Gaza
“Refuzimi i qeverisë izraelite për të lejuar ndihmë të mjaftueshme në Gaza ka çuar në këtë katastrofë të shkaktuar nga njeriut. Ky është një padrejtësi morale”, tha Lammy.
Mbretëria e Bashkuar dënon “katastrofën e shkaktuar nga njeriu”, konfirmon urinë në Gaza
Mbretëria e Bashkuar dënon “katastrofën e shkaktuar nga njeriu”, konfirmon urinë në Gaza / AP
15 orë më parë

Sekretari i jashtëm britanik, David Lammy, ka denoncuar urinë “krejtësisht të tmerrshme” dhe “plotësisht të parandalueshme” në Gaza, duke theksuar se refuzimi nga Izraeli për të lejuar ndihmë të mjaftueshme ka çuar në këtë “katastrofë të shkaktuar nga njeriut”.

Lammy në një deklaratë përsëriti kritikat e tij mbi situatën humanitare në Gaza pasi raporti i Klasifikimit të Fazës së Integruar të Sigurisë Ushqimore (IPC), i mbështetur nga OKB-ja, shpalli urinë në Guvernatoratin Gaza.

“Refuzimi i qeverisë izraelite për të lejuar ndihmë të mjaftueshme në Gaza ka çuar në këtë katastrofë të shkaktuar nga njeriut. Ky është një padrejtësi morale. Qeveria e Izraelit mund dhe duhet të veprojë menjëherë për ta ndaluar përkeqësimin e mëtejshëm të situatës”, tha Lammy.

Ai kërkoi nga Izraeli që menjëherë dhe në mënyrë të qëndrueshme të lejojë ushqimin, furnizimet mjekësore, karburantin dhe të gjitha llojet e ndihmës të arrijnë tek ata që kanë kaq shumë nevojë për to.

Të sugjeruara

Duke kujtuar thirrjen e tij për një armëpushim të menjëhershëm, sekretari britanik tha se operacioni ushtarak në Qytetin Gaza është epiqendra e urisë.

“Mbretëria e Bashkuar përsërit dënimin e saj për këtë veprim ushtarak, i cili vetëm sa do ta përkeqësojë situatën humanitare tashmë katastrofike dhe do të rrezikojë jetën e pengjeve të mbajtura nga Hamasi”, tha Lammy.

Ai i bëri thirrje Izraelit të ndryshojë kursin deh të ndalojë planet për të pushtuar Qytetin Gaza.


Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us