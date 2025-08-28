RAJONI
1 minuta leximi
KQZ-ja e BeH-së shpall zgjedhjet e parakohshme për presidentin e Republikës Sërpska më 23 nëntor
Komisioni Qendror Zgjedhor ia hoqi mandatin Dodikut në seancën e tij më 6 gusht të këtij viti.
KQZ-ja e BeH-së shpall zgjedhjet e parakohshme për presidentin e Republikës Sërpska më 23 nëntor
KQZ-ja e BeH-së shpall zgjedhjet e parakohshme për presidentin e Republikës Sërpska më 23 nëntor / AA
28 Gusht 2025

Komisioni Qendror Zgjedhor i Bosnjë e Hercegovinës shpalli sot zgjedhje të parakohshme për presidentin e entitetit Republika Sërpska (RS) për 23 nëntor 2025.

Vendimi u mor në seancën e sotme me pesë vota pro dhe dy vota kundër. Kushtet për shpalljen e zgjedhjeve u përmbushën pas vendimit përfundimtar të Gjykatës së BeH-së, e cila dënoi ish-presidentin e RS-së me një vit burg dhe ia ndaloi atij të mbante detyrën e presidentit të RS-së për gjashtë vjet.

Komisioni Qendror Zgjedhor ia hoqi mandatin Dodikut në seancën e tij më 6 gusht të këtij viti.

Të sugjeruara

"Komisioni Qendror Zgjedhor i Bosnjë e Hercegovinës në seancën e sotme mori vendim për ndërprerjen e mandatit të Milorad Dodikut, presidentit të Republikës Sërpska, i zgjedhur në zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2022 nga lista e subjektit politik Aleanca e Socialdemokratëve të Pavarur (SNSD)", tha KQZ-ja në një deklaratë në atë kohë.

Dodik apeloi vendimin në Departamentin e Apelit të Gjykatës së BeH-së, i cili e rrëzoi apelin dhe la në fuqi vendimin e KQZ-së.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us