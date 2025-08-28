Lista Serbe në një fjalë të mbajtur në hollin e Kuvendit të Kosovës, pas seancës konstituive, ka bërë të ditur se do t'i drejtohet Gjykatës Kushtetuese për çështjen e emërimit të nënkryetarit të Kuvendit nga radhët e komunitetit serb.
Në fjalën e tij para mediave, deputeti Igor Simiq tha se me vënien në short të emrave të deputetëve serbë për votim, u shkel rendi kushtetues dhe të drejtat e komunitetit serb.
Ai ka thënë se nënkryetari i zgjedhur serb duhet ta ketë shumicën e deputetëve serbë, ndërsa ka thënë se për këto shkelje ja ka tërhequr vëmendjen kryeparlamentarit edhe në seancën e kaluar.
"Deputeti që kandidon për nënkryetar të Kuvendit e që i takon komunitetit serb, duhet ta ketë përkrahjen e shumicës së deputetëve serbë në Kuvend. Ai në këtë rast është Sllavko Simiqi, i cili e ka mandatin legjitim me mandat nga zgjedhjet demokratike me 21.355 vota”, ka thënë ai.
Simiq shtoi se Lista Serbe do të paraqesë ankesë në Gjykatën Kushtetuese të Kosovës.
"Dua t'ju njoftoj se Lista Serbe do të parashtrojë ankesë në Gjykatën Kushtetuese sepse na janë shkelur të drejtat. Shfrytëzoj rastin që t'u bëjë thirrje deputetëve të partive të tjera shqiptare dhe të komuniteteve të tjera jo-shumicë që të mos votojnë vendime kundër-kushtetuese", ka thënë ai.
Para Listës Serbe, pretendime se po shkelet Kushtetuta shtroi edhe Partia Demokratike e Kosovës (PDK), e cila tha se dy nënkryetarët nga komunitetet joshumicë në Kosovë duhej të votoheshin në një pako dhe jo ndaras.
Më 26 gusht, deputetët votuan fillimisht për nënkryetarin e Kuvendit nga komunitetet joshumicë joserbe ndërsa më pas vunë në votim edhe propozimet për nënkryetar të komunitetit joshumicë serb.
Lëvizja Vetëvendosje nuk përkrah asnjërin nga nëntë deputetët e Listës Serbe për nënkryetar, por vetëm deputetin serb i cili nuk është në këtë parti, Nenad Rashiq. Por, PDK-ja, me ndihmën e së cilës u votua kryeparlamentari dhe nënkryetarët e tjerë, tani nuk po i jep mbështetje Nenad Rashiqit.
Rashiq më 28 gusht dështoi të emërohej nënkryetar për herë të dytë. Seanca u ndërpre me qëllim që grupet parlamentare të zhvillojnë diskutim dhe më pas të vendosin për vazhdimin e seancës, me mundësi për emërimin e tij si nënkryetar.