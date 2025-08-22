LUFTA NË GAZA
Zvicra “kundërshton kategorikisht” planet për vendbanime izraelite pranë Jerusalemit Lindor
Ministria e Jashtme zvicerane thotë se ndërtimi në zonën E1 shkel të drejtën ndërkombëtare dhe rrezikon zgjidhjen me dy shtete.
Ministria e Jashtme e Zvicrës të premten u shpreh prerazi kundëri vendimit të Izraelit për të avancuar planet e ndërtimit të vendbanimeve në zonën E1 pranë Jerusalemit Lindor, duke paralajmëruar se ky hap minon perspektivat për paqe.

Në një postim në platformën amerikane të mediave sociale X, ministria tha: “Zvicra kundërshton kategorikisht vendimin e Izraelit për të miratuar planet e ndërtimit të vendbanimeve në zonën E1 pranë Jerusalemit Lindor dhe u bën thirrje autoriteteve të tërheqin këtë projekt.”

“Këto plane janë në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare dhe minojnë çdo perspektivë për siguri dhe paqe të qëndrueshme si për izraelitët ashtu edhe për palestinezët, të bazuar në zgjidhjen me dy shtete,” shtoi ajo.

Ministria theksoi se “veprimet dhe deklaratat e njëanshme që kërcënojnë paqen dhe stabilitetin duhet të marrin fund.”

Ministri izraelit i Financave, Bezalel Smotrich, ka miratuar ndërtimin e 3.401 njësive të vendbanimeve në Ma'ale Adumim, në lindje të Jerusalemit, dhe 3.515 të tjera në zonat përreth. Projekti synon të ndajë Bregun Perëndimor në dy pjesë, duke shkëputur lidhjet mes qyteteve veriore dhe jugore të tij dhe duke izoluar Jerusalemin Lindor.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
