Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, tha të hënën se 30 vende po punojnë për një kornizë garancish sigurie për Ukrainën, duke theksuar se ShBA-ja tani është e gatshme t’i bashkohet nismës.
Duke folur për FOX News pas bisedimeve në Shtëpinë e Bardhë me Presidentin e ShBA-së Donald Trump, Presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskyy dhe disa liderë evropianë, Rutte e përshkroi diskutimin si “shumë të suksesshëm” dhe tha se vendet po fokusohen në garanci sigurie që mund të hyjnë në fuqi pas një armëpushimi ose, më së miri, pas një marrëveshjeje të plotë paqeje mes Rusisë dhe Ukrainës.
“Pra, gjatë muajve të fundit, nën drejtimin e Keir Starmer, Kryeministrit britanik, dhe Emmanuel Macron, Presidentit francez, një grup prej 30 vendesh, përfshirë Japoninë dhe Australinë, po punon mbi këtë koncept të garancive të sigurisë”, tha ai.
“Ajo që ShBA-ja ka thënë tani është se Shtetet e Bashkuara duan të përfshihen në këtë. Saktësisht se çfarë nënkupton përfshirja e ShBA-së do të diskutohet gjatë ditëve në vijim”.
Sipas Ruttes, Trump zhvilloi një telefonatë me presidentin rus Vlladimir Putin të hënën, e cila rezultoi në një marrëveshje për të mbajtur një takim mes Putinit dhe Zelenskyy-t përpara një samiti trepalësh.
“Ai arriti, në një bisedë me Presidentin Putin, që Putin të pranonte fillimisht një takim mes Putinit dhe Zelenskyyt. Pra, tani ata do të diskutojnë se ku do të mbahet ai takim,” tha ai.
I pyetur nëse u trajtua çështja e lëshimeve territoriale nga Ukraina, Rutte tha se kjo temë nuk u diskutua në Uashington.
Ai gjithashtu theksoi se anëtarësimi i Ukrainës në NATO nuk ishte pjesë e bisedimeve aktuale.
“Qëndrimi zyrtar i NATO-s që nga samiti i vitit 2024 është se ekziston një rrugë e pakthyeshme për hyrjen e Ukrainës në NATO”, tha ai. “Por ajo që ne po diskutojmë këtu nuk është anëtarësimi në NATO. Ajo që ne po diskutojmë këtu janë garanci sigurie të ngjashme me nenin 5 për Ukrainën.”
Deklaratat e Rutte-s erdhën pasi Trump priti atë, Zelenskyyn dhe disa liderë evropianë në Shtëpinë e Bardhë për të diskutuar hapat e ardhshëm në përpjekjet diplomatike për t’i dhënë fund konfliktit.
Liderët që morën pjesë në takimin e së hënës përfshinin Kryeministrin britanik Keir Starmer, Presidentin francez Emmanuel Macron, Kancelarin gjerman Friedrich Merz, Presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, Kryeministren italiane Giorgia Meloni dhe Presidentin finlandez Alexander Stubb.